Big Brother Brasil BBB 26: Aline Campos relembra abuso sofrido em relato aos brothers: "Colocaram Boa Noite, Cinderela" Participante relembra abuso sofrido no passado e explica por que decidiu tornar a história pública

Durante uma dinâmica de apresentação entre brothers e sisters no BBB 26, Aline Campos fez um relato contundente ao revisitar um episódio de violência sexual que marcou sua vida.

A fala ocorreu na tarde desta terça (13), enquanto a sister compartilhava aspectos de sua trajetória pessoal com os demais confinados.

Ao abordar o tema, Aline descreveu que teve sua bebida adulterada com a substância conhecida como “Boa Noite, Cinderela” e explicou os efeitos físicos e psicológicos vivenciados durante o abuso.

Segundo ela, a sensação de perda de controle, alternando momentos de consciência e apagamento, foi determinante para a gravidade do trauma.

"Colocaram 'Boa Noite, Cinderela' na minha bebida e fui estuprada. Não gosto de falar a palavra, mas foi isso. A sensação do 'Boa Noite, Cinderela' é que você dorme, acorda, vê o que tá acontecendo, tenta levantar e dorme de novo. Você fica sem força."

A participante também contou que só conseguiu falar publicamente sobre o assunto anos depois, quando se sentiu fortalecida emocionalmente. A decisão, segundo explicou, veio após um processo de terapia e da percepção de que silenciar fazia parte de um mecanismo de culpa e vergonha que carregou por muito tempo.

"Falei uma vez sobre isso quando uma colega de trabalho falou sobre [o assunto]. Entrei e abri, porque acho importante falar sobre isso, porque curei na terapia, mas, por muito tempo, apaguei isso da memória, porque me sentia culpada e com vergonha e preferia esquecer."

Para Aline, dividir a experiência tem um caráter social e de acolhimento. Ela ressaltou que, atualmente, o debate sobre o tema é mais presente e pode ajudar pessoas que passaram por situações semelhantes a reconhecerem que foram vítimas de abuso.

"Hoje, a gente fala mais. Às vezes, você viveu uma situação parecida e fica na dúvida se foi abusada ou não."

