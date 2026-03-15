BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro estão no nono paredão da temporada
A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (17)
Os participantes Ana Paula Renault, Breno e Leandro (Boneco) estão no nono paredão do Big Brother Brasil 26, formado neste domingo (15). Além dos votos do líder e da casa, a formação da nona berlinda contou com emparedados pela dinâmica Pedra, Papel e Tesoura, realizada no último sábado (14); Máquina do Poder e Prova Bate e Volta. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (17).
A formação do paredão foi dividida em três partes. No sábado (14), a dinâmica Pedra, Papel e Tesoura colocou Ana Paula, Jonas Sulzbach e Leandro no paredão. Neste domingo, à tarde, Breno foi emparedado pelo líder Alberto Cowboy e Solange Couto pela casa. À noite, Jordana tirou Jonas do paredão após comprar uma caixa na Máquina do Poder. Ainda no programa da noite, Solange escapou da berlinda na Prova Bate e Volta.
Na dinâmica Pedra, Papel e Tesoura realizada no último sábado, a casa foi dividida em três grupos. O grupo Tesoura, formado por Breno, Leandro, Solange Couto e Chaiany, precisou indicar um participante do grupo Papel, composto por Ana Paula, Samira, Milena e Juliano Floss, e optou por emparedar Ana Paula.
O grupo Pedra, formado por Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela, teve que escolher um integrante do grupo Tesoura e indicou Leandro. Já o grupo Papel escolheu, por unanimidade, emparedar Jonas do grupo Pedra.
Máquina do Poder
No entanto, Jonas conseguiu escapar do paredão por meio da dinâmica Máquina do Poder. Durante a tarde deste domingo, os participantes usaram estalecas para comprar caixas secretas com possíveis vantagens no jogo. Entre as opções, apenas a caixa oito continha o poder de salvar um dos três emparedados.
Jordana foi quem comprou a caixa premiada e retirou Jonas do paredão. A decisão foi anunciada no segundo programa deste domingo, às 19h20. Ainda durante a noite, os participantes Ana Paula, Leandro e Solange disputaram a Prova Bate e Volta. Solange conseguiu escapar e garantiu mais uma semana na casa.
Votação da casa
Solange foi votada por seis pessoas: Gabriela, Marciele, Jordana, Samira, Jonas e Ana Paula. Já Marciele foi a segunda mais votada, com votos de Juliano, Milena, e Breno. A participante Gabriela recebeu votos de Leandro e Solange. Já Chaiany votou em Jordana.