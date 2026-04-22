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Big Brother Brasil BBB 26: Ana Paula defende ex-sister, Milena vibra com recado e Juliano recebe surpresa Confira abaixo os detalhes do último dia do Reality

Na madrugada desta quarta-feira, 22, Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss participaram do Bate-Papo BBB após conquistarem, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro lugares do BBB 26. A conversa com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor reuniu reações à final, lembranças do confinamento e surpresas fora da casa.

Reação à vitória e defesa de Solange Couto

Campeã da edição, Ana Paula Renault se emocionou ao rever imagens da relação com Milena durante o programa. Ao assistir ao compilado da dupla, chorou e comentou: "Não tem como não amar a Tia Milena."

A mineira também demonstrou surpresa com a porcentagem que garantiu sua vitória: 75,94% da média dos votos. "Era minha missão. Tinha conversado com meu pai, falei para ele: 'Estou indo trabalhar'", afirmou.

Durante a entrevista, Ana Paula comentou a eliminação de Solange Couto, que deixou o reality com 94,17% dos votos, e criticou a repercussão do resultado. Segundo ela, a atriz tem uma trajetória relevante e não deveria ser alvo de cancelamento.

"Ela realmente me falou coisas fortes, isso não dá para negar. Mas acontece que é uma mulher extraordinária, tem uma jornada incrível, uma baita atriz e não faz sentido algum nessa altura do campeonato ter o cancelamento de Solange Couto, Dona Jura", opinou.

Mensagem internacional e reencontro familiar

Vice-campeã, Milena reagiu com alegria ao descobrir que recebeu uma mensagem do ator mexicano Alfonso Herrera. Ao ouvir o recado, comemorou e agradeceu em espanhol, além de brincar sobre a possibilidade de um retorno do artista aos palcos com a banda RBD.

"Ai, Poncho. Te amo, te amo. Gracias, muchas gracias. Eu vou convencer ele a voltar pra turnê, vocês vão ver", brincou.

A ex-participante também se emocionou ao assistir a vídeos enviados por amigas, pela irmã gêmea, Mile Lages, e pela sobrinha. "Faz tanto tempo que eu não ouço esse titia. (...) É tudo tão legal agora", disse ao ouvir a criança chamá-la de "titia".

Ao rever momentos de conflito dentro da casa, Milena explicou sua postura no jogo: preferiu não evitar embates por entender que a experiência ia além da disputa. "Não é só um jogo, era a minha vida também", afirmou.

Surpresas e emoção no terceiro lugar

Juliano Floss, terceiro colocado da temporada, recebeu mensagens da namorada, Marina Sena, que falou sobre a trajetória do dançarino no programa. "Estou morrendo de saudades, vem para os meus braços", disse a cantora.

O participante também se emocionou com vídeos enviados pela avó e pela irmã, que apresentou o filho recém-nascido. "Meu Deus, parece um dedo. Oliver, você é muito pequeno. Tem os olhos grandes. Queria muito saber como é a cara dessa criança", afirmou Juliano.

Juliano também chorou ao rever sua trajetória no programa, marcada por discussões, conselhos e momentos de dança. "Aí vocês me quebram. Estou chorando desde que eu saí daquela casa", disse



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