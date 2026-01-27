A- A+

reality show BBB 26: Ana Paula e Sol discutem e Leandro e Cowboy acirram rivalidade durante Sincerão Protagonistas da semana tiveram a oportunidade de eleger outros participantes com títulos como "mais chato", "mais manipulável", "mais vtzeiro", entre outros

O segundo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi ao ar no episódio desta segunda-feira, 26, e contou com uma dinâmica que colocou os protagonistas da semana em conflito. Os emparedados Matheus, Brigido e Leandro, o líder Babu Santana, o anjo Jonas Sulzbach, e Sarah Andrade, Ana Paula Renault e Alberto Cowboy - que participaram da dinâmica da caixa - tiveram a oportunidade de eleger outros participantes com títulos como "mais chato", "mais manipulável", "mais vtzeiro", entre outros.

A dinâmica funcionou da seguinte forma: todos os participantes permaneceram vendados e, um a um, eram escolhidos para responder a uma pergunta polêmica. O protagonista da semana escolhido retirava a venda, entregava uma bomba ao alvo da resposta e, em seguida, retornava ao seu posto, recolocando a venda. Ao comando do apresentador Tadeu Schmidt, quem recebia a bomba precisava indicar quem acreditava ter sido o responsável. Em caso de erro, o participante levava um banho de gosma gelada.

O público pôde votar os oito temas que seriam discutidos pelos participantes durante a dinâmica. No gshow, era possível eleger oito questões entre doze opções diferentes. As perguntas escolhidas foram: Quem é o mais falso?; Quem é o mais inútil?; Quem é o mais manipulador? Quem é o mais leva-e-traz?; Quem é o menos confiável?; Quem é o mais confiável?; Quem é o mais influenciável?; Quem é o mais chato?; Quem é o mais vtzeiro?.

A primeira a jogar foi Sarah Andrade, que escolheu Juliano Floss como o maior vtzeiro do programa. "Ele tem medo de ser planta e quer aparecer mais", explicou Sarah. O namorado de Marina Sena, no entanto, não deixou barato e rebateu a veterana. "Você não tinha nenhuma treta com a Ana Paula e falou que gostava de mim", respondeu Juliano. "Para não ser planta, você ataca o grupo que você acha mais fraco, mesmo sem motivo".

Logo em seguida, Alberto Cowboy escolheu Leandro como a pessoa mais chata da casa. "Foi muito chato a forma com que ele entrou na casa e não fez contato nenhum com as pessoas", justificou o veterano. "É uma pessoa que sequer dar um bom dia". Boneco, então, rebateu. "O que você chama de chato, eu chamo de corajoso Eu enxerguei o seu jogo e estou dando de cara com você. Eu sou um jogador e você é um jogador. Vamos jogar. Não sou obrigado a dar bom dia para quem eu não gosto", finalizou.

Na terceira rodada, Brigido escolheu Milena como a pessoa mais influenciável da casa. "O meu embate é com a Ana Paula, mas a Milena pegou as dores dela", pontuou o emparedado. "Sempre fui gentil com ela, mas ela me trata de uma forma estranha por conta da Ana Paula", afirmou. "Você não sabe sobre amizade e fidelidade", disse Milena. "Eu tomo as dores dos meus amigos. Escolhi poucas pessoas, mas essas poucas pessoas eu vou do céu ao inferno. Isso não é ser influenciável, isso é ser amigo de verdade".

Na quarta rodada, Babu escolheu Gabriela como a pessoa menos confiável da casa. "A Gabi chegou aqui com três pessoas em um desafio, mas na primeira oportunidade colocou o Boneco na berlinda", disse o líder da semana. "Eu votei no boneco porque tinha que escolher alguém. Dentro do que vi, eu achei ele planta Nós não fizemos nenhum tipo de acordo no Quarto Branco", justificou a pipoca.

Já Jonas, ao ser escolhido, elegeu Milena como o maior leva-e-traz da casa. "Todo mundo sabe que ela espalhou uma informação confidencial para toda a casa", afirmou o veterano, se referindo ao segredo de Maxiane revelado por Milena. "Gostaria de pedir desculpa para você [Maxiane], mas não pedi", justificou Milena, que também se defendeu de Jonas.

A rivalidade entre Leandro e Cowboy cresceu ainda mais durante a dinâmica. Boneco escolheu Alberto como o manipulador da casa. "O fato dele ser veterano dá a ele a falsa ideia que ele conhece muito do jogo", pontuou o pipoca. "Isso só me faz ver o quanto ele pensa errado ao meu respeito e a respeito do jogo. Eu não manipulo ninguém aqui, eu crio amizade e contatos", respondeu o veterano.

Um dos pontos altos da noite ocorreu entre Ana Paula Renault e Sol Veiga. Ana Paula elegeu Sol como a maior inútil da casa e as duas começaram uma discussão acalorada. "No primeiro Sincerão que a gente teve, ela começou a me atacar", relembrou Ana Paula. "É uma pessoa que tenta criar alguma coisa para se destacar." Sol, no entanto, rebateu. "Você tem medo de mim. Você tem medo de brigar comigo, Ana Paula. Você fica me analisando, você não tem coragem. Você não tem coragem de brigar comigo", afirmou Sol

Na última rodada, Matheus escolheu Ana Paula como a pessoa mais falsa da casa. "Ela é uma pessoa com falso moralismo", justificou o emparedado. "Levanta a bandeira de feminismo, mas julgou a Aline como uma garota de programa por uma roupa curta", afirmou o pipoca. "Ela prega pelo povo, mas me chamou de lixo". A veterana não titubeou e respondeu o rival. "Ele traz coisa de fora... essa coisa da Aline tem mais de dez anos. Já tinha sido resolvido com ela", disse. "Você é covarde, você tem medo de jogar comigo aqui. Você traz assunto de fora", finalizou.

Por fim, a plateia ainda pode votar em quem é a maior planta do BBB 26. A camarote Solange Couto foi escolhida, mas Tadeu não revelou para ela a dinâmica da votação. Ainda no final do Sincerão, Sol Veiga passou a discutir aos berros com Ana Paula e Juliano Floss. A participante, no entanto, foi contida por seus aliados.



