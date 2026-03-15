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BBB 26 BBB 26: Ana Paula, Jonas, Leandro, Breno e Solange estão no paredão; dois ainda podem se salvar A formação da berlinda começou no sábado (14), com a dinâmica Pedra, Papel e Tesoura que colocou Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro paredão

Cinco participantes estão emparedados no nono paredão do Big Brother Brasil 26. A formação da berlinda começou no sábado (14), com a dinâmica Pedra, Papel e Tesoura que colocou Ana Paula Renault, Jonas Sulzbach e Leandro no paredão. Neste domingo (15), à tarde, Breno foi emparedado pelo líder e Solange pela casa. À noite, a pessoa que comprou a caixa na Máquina do Poder poderá salvar um dos emparedados do sábado e, depois, um participante se livra na Prova Bate e Volta, definindo o paredão final com três nomes.

Na dinâmica Pedra, Papel e Tesoura realizada no último sábado, a casa foi dividida em três grupos. O grupo Tesoura, formado por Breno, Leandro, Solange Couto e Chaiany, precisou indicar um participante do grupo Papel, composto por Ana Paula, Samira, Milena e Juliano Floss, e optou por emparedar Ana Paula.

O grupo Pedra, formado por Jonas, Jordana, Marciele e Gabriela, teve que escolher um integrante do grupo Tesoura e indicou Leandro. Já o grupo Papel escolheu, por unanimidade, emparedar Jonas do grupo Pedra.

Máquina do Poder

No entanto, um dos emparedados na dinâmica ainda poderá escapar do paredão com a Máquina do Poder. Durante a tarde deste domingo, os participantes usaram estalecas para comprar caixas secretas com possíveis vantagens no jogo. Entre as opções, apenas a caixa oito continha o poder de salvar um dos três emparedados.

Jordana foi quem comprou a caixa premiada e deve retirar Jonas do paredão. A decisão será anunciada no segundo programa deste domingo, às 19h20. Ainda durante a noite, três participantes disputam a Prova Bate e Volta, com exceção do jogador salvo pela Máquina do Poder e de Breno, indicado pelo líder, resultando na formação final do paredão, com três jogadores.

Primeiro programa

Durante o primeiro programa deste domingo, Breno foi indicado pelo líder Alberto Cowboy. Já Solange foi escolhida pela casa com seis votos.

Ainda no ao vivo, Breno, anjo da semana, imunizou Samira. No almoço do anjo, o participante tinha a possibilidade de dar mais uma imunidade para alguém, mas optou por ver o vídeo da família.

Votação da casa

Solange foi votada por seis pessoas: Gabriela, Marciele, Jordana, Samira, Jonas e Ana Paula. Já Marciele foi a segunda mais votada, com votos de Juliano, Milena, e Breno. A participante Gabriela recebeu votos de Leandro e Solange. Já Chaiany votou em Jordana.

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