Big Brother Brasil BBB 26: Ana Paula Renault chora no reality e desabafa sobre isolamento no jogo Jornalista conversa com Samira após se emocionar e critica postura de colegas dentro da casa

Após ser vista chorando, na tarde desta sexta (6), Ana Paula Renault foi abordada por Samira, que procurou entender o motivo do abalo da jornalista dentro da casa.

Durante o desabafo, Ana Paula afirmou sentir dificuldade em encontrar aliados no jogo e mencionou comentários feitos por Babu Santana, que, segundo ela, teriam sido importantes no contexto da discussão recente entre os dois. Samira explicou que não havia acompanhado o momento do desentendimento.

Ao falar sobre sua trajetória, a jornalista destacou que sempre reconheceu a posição de privilégio que ocupa. “Sim. Eu sempre reconheci o meu privilégio, sabe?”, disse. Em seguida, completou: “Ser privilegiada na nossa sociedade é pra todos e eu sempre reconheci isso muito bem”.

Samira demonstrou concordar, mas tentou confortar a sister ao lembrar que isso não anula as dificuldades e objetivos pessoais. “Mas também tem sonhos, também tem conta pra pagar como todo mundo, também quer um apartamento. Isso não justifica e não tira de você seus sonhos. Não pensa assim”, afirmou.

Na avaliação da gaúcha, o comportamento dos colegas pode estar ligado ao receio de enfrentá-la no jogo. “Sabe o que eu acho? Talvez eles têm medo de jogar com você”, comentou.

Ana Paula concordou com a análise enquanto Samira acrescentou que não acredita que Humberto Alberto Cowboy, atual líder da semana, indicaria a jornalista ao paredão.

O assunto então levou a uma lembrança de um conflito antigo entre Ana Paula e o brother. Segundo ela, a discussão começou após Alberto afirmar que ela teria feito um comentário ofensivo sobre sua mãe – algo que a jornalista nega.

“Isso porque eu ofendi a mãezinha dele, na concepção dele. Porque hora nenhum eu fiz isso. Mas o que ele coloca pra todo mundo escutar é que eu ofendi a mãe dele”, declarou.

Para Ana Paula, se a situação fosse verdadeira, a reação seria diferente. “Se realmente eu achasse que se fizessem isso com a minha mãe, a pessoa ia ficar na minha mira”, disse. Samira respondeu: “Lógico que ele ficou com medo”.

A jornalista também criticou o que considera uma estratégia recorrente dos colegas de confinamento desde o início do programa. “Você entende que desde a primeira semana é isso que eles tão tentando fazer? E aí passa de adversário pra adversário”, afirmou.

Já na metade da temporada, Ana Paula avaliou que o desgaste emocional começa a pesar. “Vai chegando agora que tá na metade e vai ficando bem exaustivo. Eu tenho 50 dias aqui dentro, porque as pessoas não se utilizam dos meus 50 dias aqui dentro? Eu errei 50 dias, porque eles não pegam meus milhares de erros aqui dentro?”, questionou.

