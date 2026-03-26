BBB 26: Ana Paula Renault enfrenta veto, vence desafio e transforma festa em campo de batalha
Pouco depois de completar 1h do desafio, Ana Paula conseguiu abrir o último cadeado e ganhou a oportunidade de participar da festa do líder
A madrugada desta quinta-feira, 26, no BBB 26 foi marcada pela última Festa do Líder, com tema de Velho Oeste. Alberto Cowboy vetou Ana Paula da comemoração, mas a sister conseguiu entrar na festa após cumprir o desafio Barrado no Baile e protagonizou trocas de farpas com o líder e com Chaiany.
Enquanto isso, Juliano e Jordana voltaram a discutir, alianças foram questionadas e conversas sobre o jogo deixaram o clima ainda mais tenso dentro da casa. Veja o resumo:
Alberto veta Ana Paula da festa
Pela terceira vez, Ana Paula foi barrada da festa do líder Alberto Cowboy. "Ana Paula, você é muito chata e você não merece mesmo."
Para poder ir à festa do líder, Ana Paula precisava abrir três cadeados que fechavam três caixas. "Só por isso que quero ir, para irritar quem me irrita. Vamos lá, que acho que vai dar certo."
Juliano e Jordana discutem antes da festa
Juliano e Jordana trocaram farpas na sala antes da festa. O dançarino disse que Jordana gostava de generalizar as situações e a advogada respondeu que ele é uma marionete e que aliados falam mal dele na casa.
Última festa do líder tem tema de Velho Oeste
A terceira festa do líder Alberto Cowboy recebeu o tema de ‘Velho Oeste’ e foi a última festa do líder da temporada do BBB 26.
Leia também
• Perfil de Alberto Cowboy publica nota criticando produção do BBB 26
• BBB 26: Jonas diz o que faltou para beijar Ana Paula Renault e avalia rivalidade com Milena
• BBB 26: Veja quanto cada participante acumulou em prêmios até o momento
Juliano e Chaiany conversam sobre brigas
Juliano diz a Chaiany que Alberto e Jordana vão tentar fazer com que eles briguem. "Eu não vou tretar com você por causa deles", diz o dançarino.
Alberto ganha chapéu autografado por Antônio Fagundes
Entre as surpresas da festa do líder, Alberto Cowboy ganhou um chapéu autografado pelo ator Antônio Fagundes. "Para Alberto Cowboy, um grande abraço do Rei do Gado, Antônio Fagundes."
Ana Paula cumpre o desafio do Barrado no Baile
Pouco depois de completar 1h do desafio, Ana Paula conseguiu abrir o último cadeado e ganhou a oportunidade de participar da festa do líder.
Ana Paula pediu para entrar na festa ao som de Erva Venenosa, de Rita Lee. "Acabou a paz", afirma Cowboy ao ver a sister.
Enquanto comemora, Ana Paula grita "frouxo"’ para Alberto e o brother responde com "chata". Os dois seguem trocando farpas com Alberto desejando boas vindas para a sister.
Jordana conversa com Solange sobre Ana Paula
Após a chegada de Ana Paula na festa, Jordana diz a Solange que fica intrigada como o Brasil gosta das atitudes da sister. "A impressão que eu tenho é que o Brasil exalta comportamentos como esse, e isso me faz pensar como a sociedade está doente."
Solange pondera que os comportamentos de Ana Paula e Milena não são bem vistos na vida social. "Eles vêem o adversário como inimigo. Eles tripudiam, eles não respeitam. De verdade, eu tô chateada!", afirma Jordana.
Alberto Cowboy se junta à conversa e diz que o público gosta das provocações. "Eu super entendo."
Ana Paula e Chaiany trocam farpas na festa
Após ouvir Chaiany falar que "o show tinha acabado" quando Ana Paula foi vetada por Alberto, a mineira encontrou a sister na pista de dança e avisou que o show tinha começado.
Juliano e Jordana voltam a discutir
Juliano pergunta a Jordana quem estava falando mal dele e a sister se recusa a falar. "Descobre, vai ser interessante. Não é mentira", responde a advogada.
Jordana vira alvo da conversa entre os brothers
Ana Paula questiona Chaiany se ela teria sido a pessoa que falou mal de Juliano. "Quando a Jordana falou pro Juliano que tem até amigos dele falando mal dele e tal, foi você?", pergunta. A sister nega.
Chaiany diz que Jordana falou de Juliano como se todos na casa tivessem a mesma opinião de que o brother se esconde no jogo de Ana Paula.
Clima fica tenso entre Ana Paula e Chaiany
Chaiany questiona Ana Paula sobre o motivo da sister ter mudado o comportamento em relação a ela. Ana Paula cita a nova amizade com Jordana e Chaiany explica que suas diferenças com a sister são pelas situações que aconteceram na Casa de Vidro.
Chaiany diz que já "apanhou muito da vida" e Ana Paula responde que todo mundo já passou por isso. A goiana reforça seu jeito de ser e a jornalista diz que quer jogar com a mesma pessoa que a provocou ao ser barrada da festa.
Ana Paula resgatou uma discussão que teve com a sister na piscina e reforçou que quer jogar com a pessoa que ela viu naquele momento. "Quando você é essa Chaiany, você muda até a postura e o tom de voz."
Chaiany diz que para ganhar o BBB 26 tem que ser Ana Paula Renault e a jornalista rebate que as duas estão competindo pelo mesmo prêmio. "Você é Chaiany de Andrade e eu sou Ana Paula Renault. Todas nós estamos no BBB 26."
A conversa continua e Ana Paula diz que não acredita na inocência de Chaiany. "A Chaiany que me colocou no Sincerão sabia exatamente o que estava fazendo." Chaiany responde que a sister inverte as situações. "Não, na dinâmica eu não entendi. Você fica invertendo as coisas."