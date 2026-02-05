A- A+

BBB 26 BBB 26: Ana Paula é vetada de festa por Maxiane, não cumpre desafio e volta à casa após sete horas Veterana precisava executar tarefa para ter acesso à comemoração, mas preferiu esperar o fim da dinâmica

Ana Paula Renault foi vetada da festa da Líder Maxiane na noite nesta quarta-feira (4). A sister só retornou à casa do BBB 26 na manhã desta quinta-feira (5), após mais de sete horas.

Recebida por Milena e Chaiany na sala, a veterana perguntou sobre a comemoração com ironia. “Como foi a festinha da coordenadora do resort?”, questionou. Em seguida, elas foram para o quarto dormir.

Desafio

Enviada para o “Barrado no Baile” pela Líder, Ana Paula precisava pintar um desenho grande de Maxiane, seguindo o gabarito de cores indicado pela produção, para ter acesso à festa. A jornalista, no entanto, se recusou a cumprir o desafio.



“Olha, eu fiz o desafio do Monstro, estou completamente quebrada e não consigo mais ficar debruçada, senão vai acabar com a minha coluna. Então, vou ficar deitadinha bonitinha. Se bem que eu posso fazer minha própria arte, né?”, ponderou.



Ana Paula preferiu esperar o fim da festa. Durante as sete hora, ela conversou sozinha, rabiscou o desenho, se emocionou ao lembrar do pai e descansou ao lembrar do pai.

Vetada

Antes da festa iniciar, Maxiane escolheu Ana Paula para o Barrado do Bailer. Ao justificar sua decisão, a pernambucana afirmou que foi incomodada pela mineira durante o café da manhã.

A veterana rebateu a Líder e as duas iniciaram uma discussão. “Já que você não gosta da colônia de férias, inclusive, a colônia de férias que todo mundo vai poder aproveitar, você vai lá e faz o desafio”, disse Maxiane.

Ana Paula não deixou de alfinetar a rival. “E aí eu volto do Paredão e não posso ter o direito de me comunicar com a grande Líder”, disse, destacando que o mais importante no jogo é escapar de uma eliminação.

Maxiane seguiu criticando a postura da jornalista dentro da casa. “Se tirar as suas provocações e o seu veneno, não sobra nada de você”, disparou.

