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BBB BBB 26: Ana Paula se emociona ao falar do pai sem saber sobre internação Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula, de 96 anos, está internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, desde a última sexta-feira 3

A madrugada desta terça-feira 7, foi marcada por um momento de forte emoção no BBB 26. Em conversa com Juliano Floss no quarto do líder, Ana Paula Renault abriu o coração ao falar sobre o peso do julgamento do público e acabou se emocionando ao mencionar o pai, sem saber que ele está internado desde a última semana.

O desabafo aconteceu em meio a uma reflexão sobre cancelamento e exposição. Enquanto discutiam os riscos da vida fora do programa, a jornalista deixou claro que, acima de qualquer opinião externa, o que realmente importa para ela é a forma como é vista pelo seu pai.

Conversa sobre cancelamento expõe vulnerabilidade

O tema surgiu quando Juliano comentou sobre a pressão que os participantes enfrentam após deixarem o reality. Ele relembrou uma conversa com Jordana e afirmou que nem todos têm dimensão do que significa ser cancelado fora do programa.

Ana Paula, por sua vez, destacou que sempre preferiu focar no jogo dentro da casa, onde sente que tem controle das próprias atitudes. Para ela, a dinâmica do confinamento oferece um espaço mais seguro, ainda que limitado.

Juliano concordou com a análise e foi direto ao resumir o impacto emocional da rejeição pública: segundo ele, o cancelamento machuca e negar isso seria desonesto.

'Só meu pai que me importa'

Foi ao refletir sobre julgamentos que Ana Paula se mostrou mais sensível. A jornalista afirmou que, ao longo da vida, aprendeu que não é possível controlar a percepção das pessoas, algumas serão justas, outras não.

Em seguida, ao citar o pai, não conseguiu conter as lágrimas. Abalada, declarou que a opinião dele é a única que realmente importa e reforçou a confiança no vínculo entre os dois.

O momento emocionou Juliano, que também demonstrava desgaste com a convivência no reality. A sister tentou tranquilizá-lo, lembrando que o fim do programa está próximo, e os dois encerraram a conversa com um abraço.

Pai está internado em Belo Horizonte

Fora da casa, a situação é delicada. Gerardo Henrique Machado Renault, pai de Ana Paula, de 96 anos, está internado no Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, desde a última sexta-feira 3.

Segundo informações divulgadas pela equipe da participante, ele deu entrada com quadro de desidratação, confusão mental e infecção urinária. A notícia foi confirmada na segunda-feira 6, enquanto Ana Paula segue confinada sem acesso ao mundo externo.

A irmã da jornalista, Maria Aparecida Renault, tranquilizou os seguidores ao afirmar que o pai está em recuperação e recebendo cuidados médicos, além de agradecer pelas mensagens de apoio.

Histórico de saúde já preocupava a família

Essa não é a primeira vez que Gerardo enfrenta problemas de saúde durante o confinamento da filha. O estado debilitado já havia sido motivo de preocupação antes mesmo da estreia do reality.

O tema chegou a ser exposto dentro da casa em fevereiro, durante uma discussão entre Ana Paula e Alberto Cowboy. Na ocasião, a jornalista revelou que quase desistiu do programa ao ver o pai em estado crítico.

Em um desabafo emocionado com Juliano, ela contou que acreditava que ele poderia não resistir, o que a fez considerar abandonar o sonho de participar do BBB 26.

Pedido do pai foi decisivo para permanência

Apesar do medo, foi justamente o pai quem a incentivou a seguir no programa. Ana Paula chegou a procurar orientação jurídica para deixar o reality antes da estreia, mas voltou atrás após o pedido dele.

Gerardo fez questão de que a filha não abrisse mão da oportunidade e se tornasse uma das participantes da edição. O apoio foi determinante para que a jornalista permanecesse na disputa pelo prêmio milionário.

Sem saber da atual internação, Ana Paula segue no jogo enquanto, do lado de fora, a família acompanha sua trajetória e torce pela recuperação de Geraldo.

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