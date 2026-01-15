'BBB 26': Anitta será atração com 'entrada triunfal' na primeira festa da casa
Esse é o segundo ano consecutivo que a funkeira abre a temporada de shows de realitie
A cantora Anitta é a primeira atração da leva de festas do BBB 26. O programa confirmou a presença da artista na casa nesta quinta-feira, 15. Segundo o reality, Anitta fará uma "entrada triunfal".
Leia também
• No BBB 26, Edilson Capetinha relembra conselho a Felipão antes do 7 a 1: 'Bernard é ruim p...'
• Após saída do BBB 26, Henri Castelli fala pela primeira vez e menciona o carinho recebido
• BBB 26: Quarto Branco chega a 60 horas e se torna o mais longo da história do reality
A cantora faz a primeira parte da apresentação solo e, depois, se une ao DJ Matheus Alves. Anitta vai cantar músicas de carnaval e sucessos que marcaram a sua carreira, como Vai Malandra e Envolver.
A festa ocorre na sexta, 16. Além da festa, o dia também será marcado pela indicação do líder, Alberto Cowboy, de cinco brothers para o Na Mira do Líder.
Como é a dinâmica da semana no 'BBB 26?'
Terça (13): Prova do Líder. Alberto Cowboy foi o grande vencedor
Quinta (15): Big Fone.
Sexta (16): Na Mira do Líder.
Sábado (17): Prova do Anjo. Vencedor estará imune e poderá comprar uma segunda imunidade.
Domingo (18): Formação de paredão triplo e Prova Bate e Volta.
Terça (20): Eliminação.