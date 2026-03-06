A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 26: Anjo e Monstro terão de entrar em consenso para Paredão Dinâmica da semana tem novidade na formação da berlinda

O Anjo e o Monstro da semana do BBB 26 terão de entrar em consenso para emparedar um participante.

A novidade foi contada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de quinta (5).

No dia, os brothers disputam a primeira liderança compartilhada da temporada. Os líderes terão de entrar em consenso também na escolha do emparedado.

Confira a dinâmica da semana do BBB 26

- Quinta, 5: Prova do Líder (liderança compartilhada)

- Sábado, 7: Prova do Anjo (Anjo e Monstro têm de entrar em consenso)

- Domingo, 8: Formação do Paredão

- Terça, 10: Eliminação



