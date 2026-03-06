Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Anjo e Monstro terão de entrar em consenso para Paredão

Dinâmica da semana tem novidade na formação da berlinda

Reportar Erro
Tadeu Schmidt apresenta o BBBTadeu Schmidt apresenta o BBB - Foto: TV Globo/Reprodução

O Anjo e o Monstro da semana do BBB 26 terão de entrar em consenso para emparedar um participante.

A novidade foi contada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de quinta (5).

Leia também

• BBB 26: Prova do Líder de Resistência completa nove horas de duração; confira quem segue

• Big Brother Brasil: prova do líder que definirá dupla liderança é de resistência

• Alberto Cowboy pensa em apertar o botão de desistência do BBB 26 e desabafa com aliados; veja

No dia, os brothers disputam a primeira liderança compartilhada da temporada. Os líderes terão de entrar em consenso também na escolha do emparedado.

Confira a dinâmica da semana do BBB 26

- Quinta, 5: Prova do Líder (liderança compartilhada)

- Sábado, 7: Prova do Anjo (Anjo e Monstro têm de entrar em consenso)

- Domingo, 8: Formação do Paredão

- Terça, 10: Eliminação
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter