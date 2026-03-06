BIG BROTHER BRASIL
BBB 26: Anjo e Monstro terão de entrar em consenso para Paredão
Dinâmica da semana tem novidade na formação da berlinda
O Anjo e o Monstro da semana do BBB 26 terão de entrar em consenso para emparedar um participante.
A novidade foi contada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de quinta (5).
No dia, os brothers disputam a primeira liderança compartilhada da temporada. Os líderes terão de entrar em consenso também na escolha do emparedado.
Confira a dinâmica da semana do BBB 26
- Quinta, 5: Prova do Líder (liderança compartilhada)
- Sábado, 7: Prova do Anjo (Anjo e Monstro têm de entrar em consenso)
- Domingo, 8: Formação do Paredão
- Terça, 10: Eliminação