A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Após briga com Ana Paula, internautas ameaçam denunciar Alberto Cowboy e família ao ICE Discussão entre veteranos do Big Brother Brasil 26 extrapolou o programa e mobilizou fãs nas redes sociais

A troca de farpas entre Alberto Cowboy e Ana Paula Renault passou a repercutir fora do confinamento e desencadeou uma disputa nas redes sociais.

Admiradores dos dois participantes reagiram à briga e parte dos comentários direcionados ao brother chegaram a ameaças de denúncia dele e de sua família ao U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), serviço de imigração dos Estados Unidos.

O participante vive no país com a esposa, Priscilla Monroy, e a enteada, Fiorella, de 4 anos. Lá, ele mantém um pequeno negócio no setor de aluguel de veículos.

No X, usuários se manifestaram. “Acabei de denunciar a família do Cowboy para o ICE”, escreveu um internauta. “Eu te denunciei para o ICE, Alberto Cowboy”, declarou outro.

A escalada das mensagens, no entanto, também foi alvo de críticas. Parte do público pediu cautela e responsabilidade ao discutir a vida pessoal dos competidores.

“Essas piadinhas de torcer para a família do Cowboy ser pega pelo ICE não são tão engraçadas quanto vocês estão achando”, rebateu uma pessoa.

Enquanto alguns internautas passaram a investigar detalhes da rotina do brother fora do programa, outros alertaram para possíveis impactos reais de ataques virtuais envolvendo familiares, especialmente crianças.

Segundo o site Metrópoles, a reportagem tentou contato com a equipe de Alberto Cowboy, para esclarecer a situação da família nos Estados Unidos, mas, não obteve retorno.

Confronto

O embate entre os veteranos se intensificou no fim de semana. Durante uma conversa, Cowboy afirmou que Milena teria desistido da Prova do Anjo para que Ana Paula pudesse ganhar e ter a oportunidade de rever o pai. A declaração provocou forte reação.

“Você é tão humana que a Milena tem que perder a prova para você ver o seu pai?”, disse ele.

O pai da sister tem 96 anos, fator que torna o tema sensível para a participante. Após a fala, a discussão subiu de tom e ela chegou a avançar na direção do rival, sendo contida por outros participantes

Em contrapartida, Cowboy acusou Ana Paula de ter feito ofensas à sua mãe (por tê-lo chamado de “filho da p***”.

Enquanto isso, a rivalidade entre Ana Paula e Cowboy vem crescendo e pode vir a ser um dos principais focos de atenção da temporada, influenciando a dinâmica do jogo.



Veja também