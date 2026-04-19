BBB 26: após briga com Milena, equipe de Ana Paula suspende mutirão contra Leandro; entenda
A recomendação é de que os fãs também votem em Milena
A equipe de Ana Paula Renault apostou em um novo posicionamento nas últimas horas de votação para o Paredão de hoje, domingo, 19, que a participante disputa contra Milena e Leandro Boneco.
Antes, a recomendação era de que os fãs de Ana votassem em Leandro. Agora, recomendam a votação também em Milena. A explicação foi dada em postagem feita nas redes sociais na tarde deste domingo.
No texto, destacam a briga pela eliminação como "intensa" e que, por conta de mudanças recentes no jogo (Ana Paula e Milena tiveram diversas brigas e discussões mais cedo) a prioridade é apenas "#FicaAna". Em publicações anteriores, a hashtag utilizada era "#ForaLeandro".
"Sabemos que muitos já votaram e que uma grande mobilização já foi feita, mas sentimos a importância de ter essa conversa com vocês. Durante todo o jogo, seguimos com estratégia, cautela e, principalmente, lealdade, sempre alinhados ao que a Ana representa dentro da casa."
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"Diante do cenário atual, entendemos que este é um momento de reflexão e de decisões individuais", explicou a equipe da participante.
Enquete: quem vai sair do BBB 26 no Paredão de hoje?
Você pode opinar sobre quem deve sair no último Paredão do BBB 26 votando na enquete do Estadão. Inicialmente, Boneco e Milena estavam praticamente empatados na escolha do público.
Nas últimas horas, porém, Milena disparou como favorita à eliminação pelos leitores do site, com 54% de rejeição, diante de 33% de Leandro. Vote abaixo.
Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial, definido exclusivamente pelos votos do público no site do programa.