Dom, 19 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo18/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
votação

BBB 26: após briga com Milena, equipe de Ana Paula suspende mutirão contra Leandro; entenda

A recomendação é de que os fãs também votem em Milena

Reportar Erro
Milena e Ana Paula brigaram, e o rumo da votação pode mudar com o perfil de Ana pedindo votos também em MilenaMilena e Ana Paula brigaram, e o rumo da votação pode mudar com o perfil de Ana pedindo votos também em Milena - Foto: TV Globo/Reprodução

A equipe de Ana Paula Renault apostou em um novo posicionamento nas últimas horas de votação para o Paredão de hoje, domingo, 19, que a participante disputa contra Milena e Leandro Boneco. 

Antes, a recomendação era de que os fãs de Ana votassem em Leandro. Agora, recomendam a votação também em Milena. A explicação foi dada em postagem feita nas redes sociais na tarde deste domingo. 

No texto, destacam a briga pela eliminação como "intensa" e que, por conta de mudanças recentes no jogo (Ana Paula e Milena tiveram diversas brigas e discussões mais cedo) a prioridade é apenas "#FicaAna". Em publicações anteriores, a hashtag utilizada era "#ForaLeandro".

"Sabemos que muitos já votaram e que uma grande mobilização já foi feita, mas sentimos a importância de ter essa conversa com vocês. Durante todo o jogo, seguimos com estratégia, cautela e, principalmente, lealdade, sempre alinhados ao que a Ana representa dentro da casa."

Leia também

• Ana Paula rompe com Milena após briga e decreta rivalidade: 'Agora é cada um por si'

• Final do 'BBB 26' terá show de Alok, Tadeu no gramado e ex-participantes; saiba detalhes

• Tadeu Schmidt dedica edição do BBB 26 ao irmão, Oscar, que morreu nesta sexta-feira (17)



"Diante do cenário atual, entendemos que este é um momento de reflexão e de decisões individuais", explicou a equipe da participante.

Enquete: quem vai sair do BBB 26 no Paredão de hoje?

Você pode opinar sobre quem deve sair no último Paredão do BBB 26 votando na enquete do Estadão. Inicialmente, Boneco e Milena estavam praticamente empatados na escolha do público. 

Nas últimas horas, porém, Milena disparou como favorita à eliminação pelos leitores do site, com 54% de rejeição, diante de 33% de Leandro. Vote abaixo.

Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial, definido exclusivamente pelos votos do público no site do programa.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter