BBB 26: após Pedro confessar traição, esposa mantém discrição em "momento de exposição"
Participante do reality show gerou polêmica ao expor caso extraconjugal, acrescentando que foi perdoado depois
Entre as polêmicas que sempre rondam o Big Brother Brasil, muitas envolvem pessoas que sequer chegaram a entrar na casa mais vigiada do país, mas acabam expostas pela dinâmica do reality show. É o caso de Pedro Henrique, que contou aos demais participantes do confinamento que já teve um caso extraconjugal fora da casa — acrescentando até que foi perdoado por sua esposa. Ele é casado com Rayne Luiza, que está grávida de sete meses da primeira filha do casal.
Na noite de quinta-feira (15), a mulher até se pronunciou depois de a confissão ter repercutido nas redes sociais. “Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo”, disse ela.
No fundo, Rayne procurou manter o seu perfil que é de mais discrição. Na plataforma, ela tem apenas duas publicações: ambas do ano passado; uma delas, com o próprio Pedro. Apesar disso, a esposa do brother tem chamado a atenção do público do BBB 26, que correu para o seu Instagram — até a noite de quinta, ela já estava com mais de 23 mil seguidores, após a polêmica causada no confinamento.
Leia também
• BBB 26: Quarto Branco chega a 72 horas e segue estabelecendo recorde do programa; três entram
• BBB 26: após Marcelo atender Big Fone, Aline e Ana Paula estão no primeiro Paredão
• BBB 26: Tadeu confirma substituição de Henri Castelli com três integrantes do Quarto Branco
Na vida fora do reality, Rayne ajuda Pedro na venda de buquês de flores. Eles têm juntos um perfil no Instagram para divulgar o trabalho de confecção dos ramalhetes. O casal mora com a família no Paraná.
Rayne está grávida de sete meses de uma menina. Aliás, a intenção de Pedro, conforme disse ao se apresentar no reality, é ganhar o prêmio e garantir boas condições para a sua família, que está aumentando.
Quando Pedro ainda estava na casa de vidro, em um shopping de Porto Alegre, a sua esposa viajou para ficar na torcida. “Pedro já é campeão”, dizia uma placa que ela segurava, de acordo com uma reportagem do jornal gaúcho Zero Hora. A sogra do brother, Junyele Linievicz, também havia viajado para acompanhar: “O Pedro sempre foi sonhador, e o sonho da vida dele era entrar no BBB e fazer a história dele lá. E ele é gente como a gente, uma pessoa simples, humilde, que veio lá de baixo. Estamos torcendo para que ele seja o campeão desse BBB 26”, afirmou ela à publicação.