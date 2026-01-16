BBB 26: após Pedro confessar traição, esposa mantém discrição em "momento de exposição"

A- A+

Entre as polêmicas que sempre rondam o Big Brother Brasil, muitas envolvem pessoas que sequer chegaram a entrar na casa mais vigiada do país, mas acabam expostas pela dinâmica do reality show. É o caso de Pedro Henrique, que contou aos demais participantes do confinamento que já teve um caso extraconjugal fora da casa — acrescentando até que foi perdoado por sua esposa. Ele é casado com Rayne Luiza, que está grávida de sete meses da primeira filha do casal.

Na noite de quinta-feira (15), a mulher até se pronunciou depois de a confissão ter repercutido nas redes sociais. “Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo”, disse ela.





Pedro e sua mulher, Rayne — Foto: Reprodução/Instagram

No fundo, Rayne procurou manter o seu perfil que é de mais discrição. Na plataforma, ela tem apenas duas publicações: ambas do ano passado; uma delas, com o próprio Pedro. Apesar disso, a esposa do brother tem chamado a atenção do público do BBB 26, que correu para o seu Instagram — até a noite de quinta, ela já estava com mais de 23 mil seguidores, após a polêmica causada no confinamento.





Na vida fora do reality, Rayne ajuda Pedro na venda de buquês de flores. Eles têm juntos um perfil no Instagram para divulgar o trabalho de confecção dos ramalhetes. O casal mora com a família no Paraná.

Rayne está grávida de sete meses de uma menina. Aliás, a intenção de Pedro, conforme disse ao se apresentar no reality, é ganhar o prêmio e garantir boas condições para a sua família, que está aumentando.

Quando Pedro ainda estava na casa de vidro, em um shopping de Porto Alegre, a sua esposa viajou para ficar na torcida. “Pedro já é campeão”, dizia uma placa que ela segurava, de acordo com uma reportagem do jornal gaúcho Zero Hora. A sogra do brother, Junyele Linievicz, também havia viajado para acompanhar: “O Pedro sempre foi sonhador, e o sonho da vida dele era entrar no BBB e fazer a história dele lá. E ele é gente como a gente, uma pessoa simples, humilde, que veio lá de baixo. Estamos torcendo para que ele seja o campeão desse BBB 26”, afirmou ela à publicação.

Veja também