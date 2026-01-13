BBB 26: "As héteros estão no mapa da fome", reclama Maxiane sobre as dinâmicas de paquera na vida
Em papo descontraído, participantes comentam a ausência de iniciativa masculina em festas
Uma conversa bem-humorada entre Maxiane, Brigido, Sol e Sarah chamou atenção na tarde desta terça (13), no BBB 26. Reunidos na área externa da casa, os brothers e sisters ironizaram os fracassos nas paqueras em baladas.
O assunto foi puxado por Maxiane, que usou uma expressão popular para resumir a própria frustração.
Segundo ela, "as héteros estão no mapa da fome". "Vou e volto de uma festa e não fico com ninguém", continuou. A fala arrancou risadas e abriu espaço para relatos semelhantes.
Leia também
• BBB 26: Aline Campos relembra abuso sofrido em relato aos brothers: "Colocaram Boa Noite, Cinderela"
• "BBB 26": Ricardinho desiste e deixa o Quarto Branco; veja o momento
• Saiba quem é Maxiane, a oitava pernambucana a entrar no BBB
Brigido reforçou a percepção ao comentar que, nas baladas, ele e os amigos chegam a observar a dinâmica da pista de dança em busca de casais héteros, sem sucesso.
"Na festa, a gente ficava procurando héteros se beijando e não tinha nenhum hétero se beijando, não tinha homem chegando em mulher... Chegava pra conversar com as meninas: 'E aí, pegou quantos no réveillon?' e elas: 'Ninguém'. Ninguém chega."
Sol entrou no debate de forma ainda mais irônica, sugerindo que só as mulheres dão o primeiro passo.
"Homarada princeso! Só a mulher chega!", disse a sister, endossada por Sarah: "As mulheres que têm que chegar no cara, senão os caras não chegam."