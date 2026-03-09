BBB 26: Babu, Chaiany e Milena estão no oitavo paredão da temporada

A- A+

Os participantes Babu, Chaiany e Milena estão no oitavo paredão da temporada do Big Brother Brasil (BBB) 26, formado neste domingo (8). A formação da berlinda contou com uma indicação em consenso entre o anjo e o monstro da semana, dinâmica realizada no último sábado (9), Contragolpe, além dos emparedamentos pelos líderes e pela casa. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (10).

Mais votada pela casa com seis votos, a participante Jordana escapou do paredão após vencer a Prova Bate e Volta. Já Babu Santana, que também participou da dinâmica, não teve a mesma sorte. O brother foi o primeiro a ser emparedado após indicação em consenso do anjo da semana, Milena, e do monstro, Jonas, no sábado.

Na formação do domingo, a primeira a ser emparedada foi Milena. A participante, que havia imunizado sua aliada Ana Paula, por ter vencido o anjo, foi indicada em consenso pelos líderes Jonas e Alberto Cowboy. Já Chaiany foi para berlinda após sofrer o contragolpe de Jordana.

Votação da casa

Jordana foi a mais votada pela casa com seis votos. Votaram na participante: Leandro Boneco, Solange Couto, Breno, Babu, Milena e Chaiany.

A segunda mais votada pela casa foi Marciele, com três votos. Votaram na participante: Samira, Juliano e Ana Paula.

Completando a lista dos votados, Solange recebeu dois votos e Juliano um. Marciele e Jordana votaram na atriz, enquanto Gabi votou no influenciador digital.

Perfil dos emparedados

Natural do Rio de Janeiro, Babu Santana, de 40 anos, integra o grupo dos Veteranos desta edição do BBB. O ator disputou o reality em 2020, quando foi eliminado no último paredão da temporada.

Já Chaiany, de 25 anos, é do grupo dos Pipocas. Natural de São José D'Aliança, em Goiás, a participante chegou ao reality após ser uma das últimas resistentes da dinâmica do Quarto Branco.

Milena, de 26 anos, também integra o grupo dos Pipocas. Natural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, a participante chegou ao reality após ser escolhida pelo público na Casa de Vidro do Sudeste.

