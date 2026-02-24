A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Babu conversa com Juliano Floss sobre o jogo; "Vou pular do barco" Ator afirma que não seguirá combinando votos e relata mágoa por comentário do dançarino, enquanto busca preservar a relação dentro da casa

Na tarde desta terça (24), Babu Santana procurou Juliano Floss para falar sobre os desdobramentos recentes no programa.



Durante a conversa, o ator comunicou que pretende se afastar de articulações de voto e de conversas estratégicas com o grupo, citando desconforto com o rótulo de “chato” atribuído pelo aliado.

"Vou pular do barco. Não vou mais combinar voto, não quero mais trocar ideia de jogo com a galera, principalmente a galera do quarto ali. Te amo, jamais participarei de uma ação pra votar em você", diz Babu.

O artista relatou ter se sentido abalado com o comentário do dançarino e explicou que a decisão de não tratar mais de jogo seria uma forma de evitar novos conflitos e proteger a amizade.

“Fiquei muito triste aquela coisa de ter me chamado de 'chato pra caramba', e eu acho que uma forma de não te encher o saco é não ficar falando mais de jogo. Acho que é uma forma da gente preservar a nossa relação”, disse Babu Santana.

Ainda durante o diálogo, o veterano comentou que, fora do confinamento, gostaria de manter contato com Juliano sem disputas ou interferência de outras pessoas. Após ouvir o relato, o catarinense respondeu que a discussão do dia anterior o afetou.

"Ontem, me deixou mal de verdade. Brigar com quem a gente não gosta é tranquilo, aqui dentro. Um monte de gente que eu não gosto eu brigo e fico com a consciência tranquila. Mas me deixou mal, ontem eu não consegui nem falar sobre porque eu não queria brigar de novo."

Juliano destacou que os dois pensam de maneira diferente, e Babu concordou. "E eu acho saudável que você mantenha suas opiniões. Eu estou saindo fora porque eu não estou achando um ambiente saudável, não estou curtindo a Ana Paula e também não quero influenciar ninguém a nada."

O ator reiterou que não pretende participar de qualquer plano para indicar o dançarino ao Paredão e encerrou o desabafo mencionando uma sister, apontando frustração com a postura dela.

"Com ela, eu fiquei muito triste, porque eu estava disposto a trocar ideia. (...) Pessoal caga na minha cabeça, começar a fazer piadinha, a mesma piadinha que ela faz com o quinta série. Eu me senti desrespeitado, descartado. Ela tá lá num lugar de importância."



