Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
big brother brasil

BBB 26: Babu revela seus alvos para o Paredão: 'Me incomoda'

Na última quinta-feira (22) Babu ganhou a segunda Prova do Líder

Reportar Erro
Babu vence prova do líder Babu vence prova do líder  - Foto: Reprodução/TV Globo

Babu Santana conversou com Marcelo e revelou quem planeja indicar ao Paredão. Os participantes conversavam no quarto do líder nesta sexta-feira (23) quando o brother comentou suas maiores desavenças.

"Eu só tive embate com o Jonas e o Brigido me incomoda", explica o Líder dessa semana. Sulzbach e Babu tiveram um atrito enquanto estavam na cozinha. O participante acabou por mover alguns utensílios que o ator usava, atrapalhando-o.

Leia também

• BBB 26: Segunda Prova do Anjo é autoimune, mas pode render mais uma imunidade; entenda

• Saiba quem é a ex-BBB que participou do filme "O Agente Secreto"

• BBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu Santana

Enquanto isso, a questão com Brigido gira em torno de outro aspecto. "A avaliação que ele fez da Ana Paula me pareceu muito tendenciosa. Mau-caráter é muito pesado", explica.

Na última quinta-feira (22) Babu ganhou a segunda Prova do Líder. O artista venceu Marcelo, Juliano Floss e Sarah Andrade em uma disputa de coordenação. Os participantes deveriam equilibrar bandejas em uma gangorra, a partir do uso de caixas de bebidas.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter