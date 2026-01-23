BBB 26: Babu revela seus alvos para o Paredão: 'Me incomoda'
Na última quinta-feira (22) Babu ganhou a segunda Prova do Líder
Babu Santana conversou com Marcelo e revelou quem planeja indicar ao Paredão. Os participantes conversavam no quarto do líder nesta sexta-feira (23) quando o brother comentou suas maiores desavenças.
"Eu só tive embate com o Jonas e o Brigido me incomoda", explica o Líder dessa semana. Sulzbach e Babu tiveram um atrito enquanto estavam na cozinha. O participante acabou por mover alguns utensílios que o ator usava, atrapalhando-o.
Leia também
• BBB 26: Segunda Prova do Anjo é autoimune, mas pode render mais uma imunidade; entenda
• Saiba quem é a ex-BBB que participou do filme "O Agente Secreto"
• BBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu Santana
Enquanto isso, a questão com Brigido gira em torno de outro aspecto. "A avaliação que ele fez da Ana Paula me pareceu muito tendenciosa. Mau-caráter é muito pesado", explica.
Na última quinta-feira (22) Babu ganhou a segunda Prova do Líder. O artista venceu Marcelo, Juliano Floss e Sarah Andrade em uma disputa de coordenação. Os participantes deveriam equilibrar bandejas em uma gangorra, a partir do uso de caixas de bebidas.