reality show

BBB 26: Babu Santana atende o 2º Big Fone da semana e recebe pulseira prateada

O Big Fone ainda tocará mais duas vezes, uma durante o programa ao vivo desta sexta (30) e outra no sábado (31)

Babu Santana atende o 2&ordm; Big Fone da semana e recebe pulseira prateadaBabu Santana atende o 2º Big Fone da semana e recebe pulseira prateada - Foto: Reprodução/Globoplay

O Big Fone tocou na manhã desta sexta-feira, 30, e quem atendeu à ligação foi Babu Santana. Após ouvir a mensagem, o participante foi instruído a se dirigir imediatamente à despensa e colocar uma pulseira prateada no braço, dando início a mais uma etapa da dinâmica especial da semana.

"Atenção, preste muita atenção. Pegue agora a pulseira prateada na despensa e coloque no seu braço. Caso você seja o Líder, dê a pulseira para outro jogador. Faça isso imediatamente", determinou a voz do Big Fone.

Dinâmica
Durante o programa ao vivo de quinta-feira, 29, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o Big Fone tocaria quatro vezes ao longo da semana, em chamadas que se conectam entre si.

A primeira ligação aconteceu ainda na noite de quinta-feira, 29, durante a exibição ao vivo, e foi atendida por Breno. Como consequência, ele precisou escolher um participante para ser vetado de todas as provas da semana. O escolhido foi Brigido, que ficou fora da Prova do Líder e também não participará da Prova do Anjo nem do Bate e Volta, caso vá ao Paredão.

Além dessas duas ligações, o Big Fone ainda tocará mais duas vezes: uma durante o programa ao vivo desta sexta, 30, e outra no sábado, 31.

Os três participantes que atenderem aos Big Fones entre sexta e sábado serão convocados ao Confessionário. Lá, eles terão que entrar em consenso para indicar uma pessoa diretamente ao Paredão, que será formado no domingo, 1º.

Com a dinâmica em andamento, a tensão aumenta no Big Brother Brasil 26, e cada ligação pode mudar completamente os rumos do jogo.

