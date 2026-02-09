Seg, 09 de Fevereiro

BBB 26: Babu, Sarah e Sol Vega formam o quarto paredão da temporada

Eliminação ocorre na próxima terça-feira (10)

Babu, Sarah e Sol Vega estão no quarto paredão do BBB 26Babu, Sarah e Sol Vega estão no quarto paredão do BBB 26 - Foto: Globo/Manoella Mello

Os participantes Babu, Sarah e Sol Vega estão no quarto paredão da temporada do Big Brother Brasil 26, formado neste domingo (8). Samira, que havia sido emparedada no último sábado (7), escapou da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta, que ocorreu após a votação desta noite. A eliminação ocorre na próxima terça-feira (10).

Em um paredão formado por veteranos, Babu foi o primeiro a ser indicado pelo líder Jonas. O brother, no entanto, teve direito ao contragolpe, e puxou Sarah para a berlinda. Já Sol Vega foi a mais votada pela casa.

 

 

