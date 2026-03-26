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BBB 26 BBB 26 divide 'Big Domingo' em duas partes e antecipa eliminação antes do programa da Eliana A primeira parte vai ao ar à tarde, logo após a Temperatura Máxima, às 14h55, com a eliminação de um dos participantes

O público do Big Brother Brasil 26 terá um domingo 29, fora do padrão. A TV Globo decidiu dividir o tradicional "Big Domingo" em duas edições ao vivo, marcando uma nova fase do reality na reta final.

A primeira parte vai ao ar à tarde, logo após a Temperatura Máxima, às 14h55. Nesse bloco, acontece uma das etapas mais aguardadas do programa, a eliminação de um participante, antes mesmo da exibição do Em Família com Eliana.

Segunda parte define novos rumos do jogo

Já à noite, às 23h, após o Fantástico, o reality retorna à programação com uma nova dinâmica. É nesse segundo programa que o jogo recomeça oficialmente, com Prova do Líder e formação de um novo Paredão.

Segundo Tadeu Schmidt, a mudança faz parte do chamado "modo turbo", que acelera as decisões até a final. "A gente vai nesse ritmo até o final", explicou o apresentador durante o programa ao vivo.

Semana intensa com duas eliminações

A dinâmica da semana promete ainda mais tensão dentro da casa. O ciclo começa com a Prova do Líder nesta quinta-feira 26, dividida em duas etapas, uma eliminatória durante o dia e a final ao vivo.

Na sexta-feira 27, ocorre a Prova do Anjo que, desta vez, garante imunidade automática ao vencedor. Sem o tradicional "Presente do Anjo", o jogo fica ainda mais direto.

Ainda no mesmo dia, será formado um paredão triplo, o líder indica um participante, enquanto a casa vota e define os outros dois emparedados. Desta vez, não haverá Prova Bate e Volta.

Novo ciclo começa já no domingo

Com a eliminação acontecendo mais cedo, o domingo marca o reinício imediato do jogo. Assim que um participante deixar a casa, uma nova rodada de estratégias, alianças e disputas começa ainda no mesmo dia.

Essa não é a primeira vez que o programa passa por ajustes. Ainda no mês de março, o reality também foi dividido em duas partes por conta da transmissão do Oscar, o que acabou impulsionando a estreia do Em Família com Eliana.

Além disso, a grade da emissora passou por mudanças recentes, com o BBB voltando ao horário tradicional das 22h25 após a pausa nos jogos de futebol. A alteração contribui para estabilizar a audiência e intensificar a reta final do programa.

Disputa afunila e favoritos aparecem

Com menos participantes na casa e o jogo acelerado, a competição entra em um momento decisivo. A saída recente de nomes importantes mexeu com a dinâmica interna, e o público já começa a apontar favoritos ao prêmio.

Entre reviravoltas, estratégias e eliminações em sequência, o "modo turbo" promete transformar cada episódio em uma decisão crucial até a grande final.

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