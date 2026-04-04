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Big Brother Brasil BBB 26: Big Fone toca duas vezes e Jordana e Chaiany atendem; saiba das consequências Brothers aproveitam uma festa comandada por Iza neste sábado, 4

O Big Fone do BBB 26 tocou duas vezes na tarde deste sábado, 4. Jordana e Chaiany atenderam e agora têm direito a um prêmio no reality.

O telefone fez parte de uma ação especial no programa. Jordana, a primeira a atender, ganhou um par de ingressos para assistir a jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Caso a sister acertasse quem atenderia o próximo Big Fone, ela ganharia ainda uma experiência VIP no gramado. Ela apostou em Samira, Leandro Boneco ou Gabriela.

Quem atendeu pela segunda vez, porém, foi Chaiany. Ela recebeu o mesmo prêmio que Jordana: um par de ingressos para assistir a jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Jordana é torcedora do Flamengo e Chaiany, do Corinthians.

Os brothers aproveitam uma festa comandada por Iza neste sábado, 4. No domingo, 5, mais um participante deixa a casa. Chaiany, Juliano e Marciele disputam o Paredão.

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