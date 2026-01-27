A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Breno, Chaiany e Alberto Cowboy são sorteados para a dinâmica do Ganha-Ganha Três participantes e oferece escolha entre prêmio maior em dinheiro ou acesso a informação estratégica sobre o último Paredão

Pouco antes da noite de Eliminação desta terça (27), os participantes do Big Brother Brasil 26 foram chamados à sala para a realização de mais uma dinâmica do jogo.

Sob o comando do Líder da semana, Babu Santana, aconteceu o sorteio do Ganha-Ganha, que colocou três brothers no centro das atenções.

A ação foi anunciada pelo Veterano do programa, que adiantou a mecânica da disputa. “Hoje um de vocês vai ganhar em dobro com o Ganha-Ganha. Líder, sorteie os três nomes que vão participar da dinâmica na hora do programa”, declarou.

Os sorteados foram Chaiany e Alberto Cowboy. Os três irão participar da dinâmica especial, no programa ao vivo desta noite, quando Tadeu Schmidt irá detalhar as regras do Ganha-Ganha:

O participante vencedor terá diante de si uma decisão estratégica: receber uma informação confidencial acompanhada de R$ 10 mil ou abrir mão do privilégio e levar R$ 20 mil.

Conforme já divulgado ao público, pelo BBB, a vantagem envolve a revelação dos votos de dois jogadores no Paredão formado no último domingo (25).



