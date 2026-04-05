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BBB BBB 26: Chaiany é eliminada do reality com 61,07% dos votos Chaiany disputou a berlinda com Marciele Albuquerque, que teve 20,37% e Juliano Floss, que recebeu 18,56% dos votos

Chaiany Andrade foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 2026, com 61,07% dos votos. A sister deixou a casa na noite deste domingo (5) e disputou a berlinda com Marciele Albuquerque, que teve 20,37% e Juliano Floss, que recebeu 18,56% dos votos.

Faltando 16 dias para acabar, o programa está no Modo Turbo e, além da eliminação, os últimos oito confinados participam neste domingo da Prova do Líder e de mais uma formação de Paredão.

Formação do Paredão

O 13º Paredão da temporada foi montado na noite da última sexta-feira (3). A vencedora da Prova do Anjo Jordana Morais estava autoimune e, portanto, não pôde ser votada. A líder Samira Sagr indicou Marciele à berlinda.

No confessionário, Jordana, Gabriela Saporito e Marciele votaram em Juliano, enquanto Milena Moreira e Ana Paula Renault votaram em Chaiany. Juliano e Leandro Rocha (boneco) escolheram Gabriela. Já Chaiany votou em Milena.

Com isso, Juliano, o mais votado pela casa, foi emparedado. Na dinâmica, a segunda pessoa mais votada também iria ao Paredão. Chaiany e Gabriela ficaram empatadas em segundo lugar. Com o poder de desempate, Samira decidiu livrar Gabi e colocar Chaiany na berlinda.

Chaiany

A participante Chaiany entrou no BBB 26 desempregada e foi uma das últimas resistentes do Quarto Branco. Nascida e criada em uma roça, no Vale do Paranã, em Goiás, Chaiany começou a trabalhar cedo, logo aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15 anos, ela engravidou e deu à luz sua filha, Lara. Pelas condições, parou os estudos ao completar o 1º grau.

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