BBB 26: Chaiany, Maxiane e Milena estão no sexto paredão da temporada
A eliminação ocorre na noite da próxima terça (24)
As participantes Chaiany, Maxiane e Milena estão no sexto paredão do Big Brother Brasil 26, formado neste domingo (22). A formação da sexta berlinda contou com consequência do Duelo de Risco, dinâmica realizada no último sábado (21), Contragolpe, Resolução da Máquina do Poder e Prova Bate e Volta. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (24).
Como consequência do Duelo de Risco Chaiany foi colocada no paredão e Jordana foi imunizada. A definição veio por meio de uma dinâmica entre as duas competidoras, iniciada após uma ligação do Big Fone atendida por Chaiany. A participante teve direito a um Contragolpe, e puxou a pernambucana Maxiane para a berlinda.
Já Milena foi indicada pelo líder Jonas Sulzbach. Alberto Cowboy foi escolhido pela casa com oito votos, mas ele venceu a Prova Bate e Volta contra Maxiane e escapou do paredão.
Chaiany, anjo da semana, imunizou Gabriela. No almoço do anjo, a participante tinha a possibilidade de dar mais uma imunidade para alguém, mas optou por ver o vídeo da família.
Na dinâmica Máquina do Poder, realizada na última quarta (18), Alberto comprou uma caixa que garantiu o poder de tirar uma pessoa da Prova Bate e Volta. Ele escolheu tirar Chaiany.
Votação da casa
Cowboy foi votado por oito pessoas: Leandro, Juliano Floss, Breno, Ana Paula Renault, Milena, Samira, Solange, e Babu Santana. Já Juliano foi o segundo mais votado, com votos de Cowboy, Marciele, Maxiane, Jordana e Gabriela. A participante Chaiany votou em Maxiane.