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BBB BBB 26: Chaiany comenta ruptura com Ana Paula e se emociona ao falar de Gabriela Em conversa com Ana Maria Braga, a 12ª eliminada relembrou sua trajetória no reality e reagiu à repercussão fora do programa

Eliminada do BBB 26 com 61,07% da média dos votos, Chaiany participou do tradicional Café com o Eliminado no Mais Você nesta segunda-feira, 6.

Em conversa com Ana Maria Braga, a ex-sister relembrou momentos do reality, falou sobre relações dentro da casa e reagiu à repercussão fora do programa.

Logo no início, a goiana contou que ainda estava assimilando a saída e disse não ter dormido após deixar o confinamento. "O povo me ama! Parece que me conhecem a vida toda [...] Não esperava. Pensei que ia estar cancelada", afirmou.

Relações dentro do jogo

Durante a entrevista, Chaiany analisou sua relação com Ana Paula Renault, de quem se distanciou ao longo da edição. Segundo ela, não esperava ser julgada por sua postura no jogo.

"Eu nunca peguei pesado com ela, pensei que eu nunca ia ser julgada por isso. Eu não persigo ninguém. Mas não adiantou de nada. Acho que eu murchei, fiquei triste, fiquei mal. E aí eu triste e mal não consegui reagir", disse.

A ex-sister também comentou o momento em que o grupo se dividiu após desentendimentos entre Ana Paula e Babu Santana. "Quando as prioridades racharam, foi Babu de um lado e Ana Paula para o outro, eu fiquei mal. Porque eu gostava muito da Ana Paula, e saí gostando. Só que toda oportunidade que tive de defender a Ana, eu estava falando, e estava me indispondo no meu grupo. E de briguinha em briguinha eu ia ficar sem grupo", afirmou.

Nuggets no café da manhã

Ao chegar ao programa, Chaiany fez um pedido específico: nuggets O desejo foi atendido por Ana Maria Braga, que preparou uma mesa com empanados de frango para a convidada. "Pode se divertir aí", disse a apresentadora. "Tô amassando", respondeu a ex-sister.

Emoção ao falar de Gabriela

Durante a entrevista, Chaiany se emocionou ao comentar a relação com Gabriela, uma de suas aliadas no jogo. A ex-participante relembrou conflitos no início da convivência e destacou o vínculo construído ao longo do programa.

"Sou mãe, tenho esse instinto de cuidar. No início foi conturbado, mas fiquei mal quando a gente se afastou. Eu vi que, mesmo em lados diferentes, vou amar essa menina. É para a vida", disse.

Reflexão sobre autoestima

Ao rever momentos do programa, Chaiany ouviu de Ana Maria Braga uma análise sobre sua postura dentro da casa, apontando que, apesar de se mostrar verdadeira, também costumava se diminuir.

Em resposta, a ex-sister afirmou que está em processo de mudança "Estou aprendendo isso agora. Vivi a vida assim, mas vou fazer de tudo para me olhar e me amar", declarou, emocionada.

Questionada sobre o prêmio do reality, Chaiany disse que usaria o valor para ajudar a família. "Era tudo para eles", afirmou.

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