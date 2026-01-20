A- A+

BBB 26 BBB 26: choro, discussão e treta na madrugada pós-Sincerão; confira o resumo Discussões causadas a partir da dinâmica do Sincerão deram o que falar na casa mais vigiada do Brasil

A dinâmica do Sincerão tirou o sono dos confinados no BBB 26, na madrugada desta terça-feira (20), gerando muito assunto para embates e discussões. Quem já tinha rivalidade reforçou esse sentimento e novas tretas surgiram no enredo.

No Sincerão, todos foram orientados a montar seu pódio e também indicar "quem não ganha" o BBB 26. Marcelo, Sol Vega e Ana Paula Renault foram os que mais apareceram nas escolhas da casa.

Os veteranos tiveram embates ao longo do Sincerão e isso rendeu bastante madrugada adentro. "Não imaginava isso de você", desabafou Sol com Babu Santana.

Sarah Andrade e Chaiany também tiveram seu momento de rivalidade. 'Estava louca para arrumar um embate', disse a veterana, que apontou a pipoca como uma pessoa que não merece ganhar o jogo. Após o embate, elas discutiram na varanda da casa.



"Se foi um tiro no pé, é a opinião de vocês", disparou a Pipoca. "Mas eu estou achando maravilhoso, estava louca para arrumar um embate aqui e você acabou de conseguir", rebateu Sarah.



Você também estava com raiva de mim. Já estava olhando para mim com cara de raiva", disse Chaiany a Jonas. Depois, no Quarto Sonho da Eternidade, Ana Paula Renault, Chaiany e Jonas Sulzbach conversaram sobre as tretas do pós-Sincerão.



"Não tem Pipoca na minha mira", comentou Jonas. "Não tem nada disso, se tivesse o pódio seria outra coisa. Por coincidência, o meu pódio foi a Sarah e o Cowboy. Agora, o deles não foi", completou Sulzbach. Ana Paula Renault brincou sobre Chaiany ser sua "soldada" mas a sister refutou a ideia: 'Deus me livre'.

Ao longo da madrugada, Sarah Andrade conversou com participantes sobre "adrenalina" após o primeiro Sincerão. A Veterana relembrou a discussão com Chaiany. "Na hora que ela começou a falar me deu uma raiva. Eu juro que tive que me segurar assim, olha. Tive que respirar", disse Sarah Andrade. '"Que maluca, falando se nem me conhece'", complementou a sister.

Sarah ficou na bronca com Chaiany após o Sincerão | Foto: Reprodução/Globo



Aline Campos foi tomar satisfação com Babu Santana. Ela perguntou se a colocaria como 'quem não ganha' se não tivesse escolhido Sol Vega. A Veterana, então, entrou na conversa e chamou o brother de "influenciável".



Eu não imaginava isso de você. Eu não imaginava pela sua luta. Você é influenciável, eu não imaginava isso você. [...] Ser influenciado desse jeito, juro, para mim, eu não imaginava", disse a empresária.



Depois, Babu copnversou com Aline Campos. "Na minha opinião, quem não ganha é ela porque ela não vai entender", disse. Sol volta a questionar o Camarote, mas ele não respondeu.

Depois de escutar o comentário de Milena atrás da porta, Paulo Augusto entrou no Quarto Sonho de Eternidade e a confrontou. No Quarto Sonho de Eternidade, Sarah Andrade e Milena conversavam sobre os votos da primeira formação de Paredão. "Se for para me salvar e salvar a Ana Paula, eu vou votar em Pipoca", afirmou Milena.



"Foi o que aconteceu. Eu votei no PA para salvar o Jonas que era mais perto de mim", justificou Sarah. "A gente tem que jogar alguém que a gente tecnicamente achava mais fraco. (...) Na minha cabeça, o mais fraco da casa para ir no Paredão comigo era o PA. E eu queria ir com ele. Tanto que jogou ele, mas ele voltou no Bate e Volta. Não sei nem quem falou pra ele que teve esse combinado", continuou Milena.

Paulo Augusto entrou no cômodo e questionou Milena: "Eu sou fraco! Você acha uma pessoa fraca pra eu ir com você?". "Uma pessoa para ir no Paredão, eu gostaria de ir com você porque eu acho que tenho mais chances de voltar", explicou a Pipoca.

Na cozinha, Leandro acusou Alberto Cowboy de mirar apenas em Pipocas. "Para mim, não faz sentido, você estar há uma semana com vários grupos e só os Pipocas estarem na sua mira", disparou Leandro. Na sequência, o Líder se defendeu sobre sua indicação na votação. "Mirei na Milena, porque ela criticou o meu grupo", justificou.

Já no Quarto Sonho de Voar, Samira conversou com Marciele, Marcelo e Maxiane. Ela comentou uma conversa com Matheus, brother que ela escolheu como 'quem não ganha' o BBB 26. Samira explicou o motivo do choro. "É de raiva, estou com raiva porque eu não entendi isso aqui. Fui conversar com o Matheus, ele falou que ficou feliz porque a Samira que conhece tem personalidade. 'Vejo que você está um pouco apagada. Você me colocando ali, vejo que você não está apagada'", relembrou a sulista.



"Ele está pensando que a gente não tem opinião e está surfando com a Ana Paula, coitado. Não dou palco para ele não", analisou Marcelo.

Samira chorou no quarto após a dinâmica do Sincerão | Foto: Reprodução/Globo



Mais tarde, no banheiro, em conversa com Solange Couto, a Pipoca chorou novamente. "Sabe o que eu entendi quando você chorou (no Sincerão)? [..]'Ela está entendendo que ela pode sim'", comentou Solange Couto.



"Eu sei que eu consigo, só nunca fale 'em outra edição'. Outra edição? Eu conquistei tanto para estar aqui. Você não sabe o quanto eu batalhei", revelou a gaúcha, chorando.

Na cozinha, Breno relembrou que Matheus chegou há pouco, e não deveria falar sobre as dinâmicas atuais da casa por conta do que "chegou no ouvido" dele. Breno também pontuou sobre Matheus dizer que eles, os Pipocas, estão sendo "manipulados".



"Eu estou falando para você que não, a minha opinião pode continuar a mesma. Mas eu dou o direito de me responder. Só não fale que a gente está tendo a mesma história", comentou Breno a Matheus falando que a "correria é a mesma".



O modelo ainda pontuou que é próximo a Ana Paula Renault por afinidade, e que, após o Paredão, pode ser que tudo mude. "Apesar de eu ser calmo, eu não sou bobo. Eu não tenho condições de ser manipulado por alguém", disse Breno.

Aline Campos, Matheus e Sol Vega criticaram a postura de Ana Paula Renault. "Ela subestima todo mundo", iniciou Sol. "A Ana Paula, quando ela não acha que a pessoa seja para colocar para ser manipulada, ela ataca e tenta te botar para baixo. É isso que ela faz comigo desde o início", declarou Aline.

"Tem algumas coisas que eu até vá concordar com ela. Se eu não sou uma pessoa que ela pode manipular para voto, eu não sirvo", afirmou Matheus.

'Se não sou uma pessoa que ela pode manipular, não sirvo', disparou Matheus sobre Ana Paula Renault:

No Quarto Sonho da Eternidade, Milena e Ana Paula Renault analisaram declarações de Matheus voltadas ao jogo da recreadora. "Ele falou que eu sou cabeça de lata e eu que deveria estar comandando, porque, lá fora, tecnicamente, eu não comando, que estou sendo comandada e virei cabeça de lata. Por isso que eu falei: 'Engasguei com parafuso'", relatou a ex-doméstica.



Durante a conversa, Ana Paula especulou sobre estratégias dos concorrentes. "Vou te falar só uma vez, eles vão querer colocar a gente, uma contra a outra", comentou.

Na área externa da casa, Chaiany e Alberto Cowboy conversaram sobre a indicação do Líder em Milena para o Paredão. "Não tem nada a ver com ser Pipoca. Tem a ver com o que ela falou e soou, para mim, ofensivamente", disse o mineiro.



"Vai por mim, nós temos mais leão para matar do que vocês. Sabe por quê? Tanto eu, Ana Paula, Jonas, Sarah, nos participamos e tivemos pessoas à favor e contra. Vocês estão fazendo história nova", pontuou Cowboy.

Babu Santana também refletiu sobre a pauta apresentada no Sincerão. Na áerea externa com Matheus, Leandro, Paulo Augusto, Brigido e Juliano Floss, o ator aconselhou os Pipocas a se unirem pautados em suas histórias de vida e questionou estratégias de votação.



"Por que que os Pipocas votaram nos Pipocas?", perguntou o Veterano. "Pelo amor de Deus, por quê?", respondeu o produtor cultural da Bahia.

"Eu falei isso. A gente falou a mesma coisa só que solto", concordou o bancário do Rio Grande do Sul.

Alberto Cowboy conversou com Edilson e Juliano Floss sobre discussão de Milena e Sol Vega na primeira Prova do Líder do BBB 26;

Antes de começar sua linha raciocínio, o Verano disse sobre Sol Vega: "Se eu sou pré-histórico, ela é mesozóica".

"Ela não viveu isso antes (o BBB), ela não sabe e talvez ela seja menos informada do que eu. Ela deu planta, se fosse com uma intenção ruim, tipo: 'acho que Milena é planta'. Ela (Sol Vega) não ia lá falar com ela (Milena)", diz o Líder.

Edilson conversou com Samira e Ana Paula Renault sobre não ter "pipocado" durante Sincerão. "Não pipoquei nunca para Romário, Ronaldinho, não sei quem. Pelo amor de Deus, tanta gente experiente", brincou o ex-jogador.

Na área externa, Babu Santana lembrou de ligação prévia com Samira, antes de avaliar o comportamento dela no BBB 26. "Tenho nada contra a Samira. Muito engraçado. Tenho contexto além do jogo com uma galera aqui", iniciou o ator. Na sequência, ele relembrou affair da atendente de bar com um rapaz de sua gravadora, quando esteve no Rio Grande do Sul.



