reality show "BBB 26": como assistir à maratona Big Day nesta sexta (9) Programação contará com a participação de comentaristas e convidados, que vão repercutir o anúncio dos candidatos e as primeiras impressões sobre cada um deles

O Big Brother Brasil 26 dá início à contagem regressiva para sua estreia com a realização da tradicional Maratona Big Day, que será transmitida ao vivo nesta sexta-feira, 9. A atração marca a apresentação oficial dos candidatos que disputarão uma vaga no grupo Pipoca por meio das Casas de Vidro

Antes da estreia do reality, marcada para a próxima segunda-feira, 12, o público poderá conhecer os perfis dos participantes e participar ativamente da escolha dos confinados que entrarão no jogo. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados durante a transmissão.

Quando e onde assistir

A maratona Big Day acontece ao longo do dia, com exibição ao vivo no gshow e no Globoplay. A programação contará com a participação de comentaristas e convidados, que vão repercutir o anúncio dos candidatos e as primeiras impressões sobre cada um deles.

Durante a live, serão revelados os participantes que ocuparão as duas Casas de Vidro. Ao final do processo, o público escolherá apenas dez pessoas - um homem e uma mulher de cada casa - que garantirão vaga no grupo Pipoca do BBB 26.



