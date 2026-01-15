BBB 26: confira o horário que o Big Fone toca e qual dinâmica será aplicada nesta quinta-feira (15)
Programa começa a após a exibição da novela Três Graças
O Big Fone tocará pela primeira vez no BBB 26 nesta quinta-feira (15), durante o programa ao vivo. O reality começa às 22h25, após o término do capítulo da novela Três Graças, conforme a grade da TV Globo.
Uma novidade do BBB 26 é que, nesta edição, três telefones estão distribuídos pela casa, e tocarão simultaneamente. Apenas um deles, porém, vai transmitir a mensagem da produção - escolhida pelo público por meio de votação.
A dinâmica da semana funcionará assim: o brother ou sister que atender estará imune do próximo Paredão e poderá escolher um participante para enfrentar a berlinda. O escolhido tem direito a um Contragolpe e indica outro nome ao Paredão.
Quem é o líder da semana?
Alberto Cowboy ganhou uma das provas de resistência mais longas da história do reality e se tornou o primeiro líder do BBB 26.