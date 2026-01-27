Ter, 27 de Janeiro

Big Brother Brasil

BBB 26: Confronto entre Ana Paula e Jonas esquenta o clima no reality

Em defesa de Milena, atacada por outros brothers e sisters, Ana Paula enfrenta Jonas

Ana Paula e Jonas discutem na casa do BBB 26Ana Paula e Jonas discutem na casa do BBB 26 - Foto: Reprodução/Globoplay

Após a discussão Milena e Jordana no banheiro do BBB 26, na tarde desta terça (27), um embate mais amplo se formou dentro da casa. 

O clima esquentou quando Jonas provocou Milena no Quarto Eternidade, o que levou Ana Paula a intervir e confrontar diretamente o gaúcho durante a crise emocional da sister.

Ao presenciar a situação, Ana Paula não poupou críticas ao comportamento de Jonas. “Ô, quinta série! Peraí… quantos anos você tem?”, disparou, em tom de reprovação. 

O brother reagiu na hora, acusando a sister de incoerência: “A mais leva-e-traz do programa falando de dar liberdade.”

Jonas ironizou a postura de Ana Paula, afirmando que ela costuma provocar participantes fragilizados. “Ana Paula, você é a pessoa que mais pega a pessoa desestabilizada e cutuca. Não seja hipócrita”, disse.

A sister, por sua vez, manteve a defesa de Milena e reforçou a crítica ao rival:

“Milena estava tendo crise nervosa, você entrou no quarto e começou a espezinhar a menina. Você pulou na cama, Jonas. Quantos anos você tem? O Brasil inteiro viu! Não vou te chamar de Jonas. Seu nome agora é Quinta Série!”, declarou.

Já na área externa, os dois voltaram a trocar farpas. Jonas provocou: “Não gagueja.” 

Ana Paula respondeu em tom desafiador: “Acha que tenho medo de você, Jonas? Aproveite e não ganhe prova pra você ver onde vai parar! Não ganhe pra você ver onde vai parar!”

Em meio à sequência de provocações, Ana Paula disparou. “Vou ler pra você: joguei isso na cara porque te acho burro! Se você não conseguiu ler isso, agora te entreguei.”
 

