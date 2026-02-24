A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Cowboy e Breno revisitam fala sobre família após discussão com Ana Paula Conversa entre brothers revisita embate com sister e expõe divergências sobre interpretação de fala envolvendo família

Na esteira do Sincerão desta última segunda (23), Alberto Cowboy e Breno retomaram o assunto da discussão travada horas antes com Ana Paula Renault.

Durante o bate-papo, o modelo afirmou ter revisto a posição do empresário em sua lista de prioridades por discordar de comentários feitos por ele na madrugada.

Na conversa, Cowboy quis saber qual frase Breno acreditava ter sido dita à sister. “Você falou assim: ‘quer ganhar prova só para ver o seu papai’”, respondeu o Pipoca.

O Veterano, por sua vez, contestou a interpretação e apresentou sua versão do diálogo: “Eu falei: ‘É legítimo, mas você só é humana quando fala do seu pai’. Foi isso que eu quis dizer”.

Breno insistiu que a fala não soou dessa forma para quem ouviu. “Mas não foi isso que você disse”, rebateu.

Cowboy manteve a defesa de que o comentário tinha como foco a postura da colega, e não uma crítica ao tema familiar. “Foi isso que eu disse, estava falando da humanidade dela. Não estava criticando, em si, o fato do pai, e nunca criticaria. Eu falei com relação a ela ser humana”, declarou.

O Pipoca explicou que compreendeu a frase como uma invalidação do motivo apresentado pela sister para vencer provas.

“Eu entendi que é ilegítimo ela falar que quer ganhar só para ver o pai dela. [...] Sua frase me pegou porque eu não acho legítimo citar qualquer coisa de família aqui dentro”, afirmou.

Cowboy discordou da leitura e disse que já cogitou atitudes semelhantes no jogo, inclusive abrir mão de uma prova para que outro participante tivesse a chance de reencontrar parentes. “Eu não poderia criticar uma coisa que já fiz ou já pensei em fazer. É que ela quis levar para esse lado, mas eu estou falando dela”, concluiu.

