BBB 26: definidos os quatro participantes da prova do líder desta quinta-feira (22); confira
Definição oficial será realizada ao vivo, a partir das 22h25
A prova do líder desta quinta-feira (22) teve uma eliminatória durante o período da tarde. Quatro participantes permanecem na disputa: Marcelo, Juliano, Babu e Sarah.
A dinâmica passava entre os participantes irem tentando encontrar o equilíbrio de uma gangorra até atingir uma determinada marca da balança, que também precisava contar com a sorte de utilizar os pesos corretos.
Os quatro mais rápidos garantiam o lugar na grande decisão da prova do líder, que será realizado ao vivo, ainda nesta quinta.
Tempo classificatório da prova do líder:
Marcelo: 00:27.170s
Juliano: 00:31.325
Babu: 00:38.285s
Sarah: 00:44.240s
Paulo Augusto: 00:44.935s
Matheus: 00:45.385s
Ana Paula: 00:55.545s
Sol: 00:56.650s
Cowboy: 01:00.450s
Marciele: 01:01.400s
Jonas: 01:04.755s
Jordana: 01:10.005s
Edílson: 01:20.902s
Brigido: 01:27.280s
Solange: 01:36.635s
Milena:01:42.590s
Maxiane: 01:45.945s
Samira: 01:15.615s
Leandro Boneco: 01:24.725s
Breno: 02:16.875s
Chaiany: 03:19.230s
Gabi: 03:37.695s