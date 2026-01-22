A- A+

BBB BBB 26: definidos os quatro participantes da prova do líder desta quinta-feira (22); confira Definição oficial será realizada ao vivo, a partir das 22h25

A prova do líder desta quinta-feira (22) teve uma eliminatória durante o período da tarde. Quatro participantes permanecem na disputa: Marcelo, Juliano, Babu e Sarah.

A dinâmica passava entre os participantes irem tentando encontrar o equilíbrio de uma gangorra até atingir uma determinada marca da balança, que também precisava contar com a sorte de utilizar os pesos corretos.



Os quatro mais rápidos garantiam o lugar na grande decisão da prova do líder, que será realizado ao vivo, ainda nesta quinta.

Tempo classificatório da prova do líder:

Marcelo: 00:27.170s

Juliano: 00:31.325

Babu: 00:38.285s

Sarah: 00:44.240s

Paulo Augusto: 00:44.935s

Matheus: 00:45.385s

Ana Paula: 00:55.545s

Sol: 00:56.650s

Cowboy: 01:00.450s

Marciele: 01:01.400s

Jonas: 01:04.755s

Jordana: 01:10.005s

Edílson: 01:20.902s

Brigido: 01:27.280s

Solange: 01:36.635s

Milena:01:42.590s

Maxiane: 01:45.945s

Samira: 01:15.615s

Leandro Boneco: 01:24.725s

Breno: 02:16.875s

Chaiany: 03:19.230s

Gabi: 03:37.695s





