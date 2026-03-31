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Big Brother Brasil

BBB 26 desperdiça dia de tretas sem Sincerão e tem apenas sorteio de apartamentos

Desta vez, Solange, Jordana e Marciele disputam a permanência na casa

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Samira BBB 26Samira BBB 26 - Foto: Reprodução/Globo

O BBB 26 desperdiçou um dia de tretas entre aliados e não contou com uma dinâmica do Sincerão nesta segunda-feira, 30. Desta vez, o grande embate da casa envolvia Samira e Juliano Floss, que se desentenderam desde o final de semana. No domingo, 29, Samira chegou a votar no brother.

O programa contou apenas com uma nova dinâmica de apartamentos. Samira recebeu seu apartamento oficialmente após ser a única líder que recebeu uma festa a chegar no Top 10 do programa. Solange também ganhou o prêmio durante a dinâmica.

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No domingo, Alberto Cowboy foi eliminado e um novo Paredão foi formado. Desta vez, Solange, Jordana e Marciele disputam a permanência na casa. A eliminação ocorre nesta terça, 31.

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