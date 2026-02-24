A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Dilsinho anima festa do Big Brother com show de pagode nesta sexta (27) Cantor promete repertório de sucessos, cenografia tecnológica e experiências interativas para os participantes

A noite de sexta (27) na casa do BBB 26 terá clima de celebração com apresentação de Dilsinho, responsável pelo show principal da festa.

O artista leva ao programa um repertório marcado por hits do pagode romântico, incluindo “O que eu faço agora?”, “Refém”, “Diferentão” e “Péssimo Negócio”.

Em declaração sobre a participação, o cantor destacou a expectativa pelo momento de descontração vivido pelos confinados.

“Eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, cantar em uma festa do BBB! Sei o quanto esse momento é esperado por quem está lá dentro. É uma pausa no jogo, uma chance de extravasar e esquecer um pouco da pressão. Então estou preparando um show exclusivo, com muita energia e muito pagode, para agitar a casa inteira. Espero que seja uma noite inesquecível para eles e para quem estiver assistindo também!”, diz Dilsinho.

Como será a festa

A produção do evento aposta em ambientação com painéis de LED e atividades interativas. Entre as atrações, os participantes poderão brincar em jogos como pinball e basquete e registrar a festa em uma câmera com efeito slow motion.

Uma roleta permitirá liberar surpresas ao longo da noite, como distribuição de sorvete, fotos em câmera instantânea e a escolha de faixas para o DJ.

O visual também faz parte da proposta da festa, com figurinos sofisticados e de estética glamourosa para completar a experiência dentro da casa.

