Ter, 24 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Big Brother Brasil

BBB 26: Dilsinho anima festa do Big Brother com show de pagode nesta sexta (27)

Cantor promete repertório de sucessos, cenografia tecnológica e experiências interativas para os participantes

Reportar Erro
Dilsinho será atração da festa desta sexta (27), no Big Brother Brasil 26Dilsinho será atração da festa desta sexta (27), no Big Brother Brasil 26 - Foto: Reprodução/Globo

A noite de sexta (27) na casa do BBB 26 terá clima de celebração com apresentação de Dilsinho, responsável pelo show principal da festa.

O artista leva ao programa um repertório marcado por hits do pagode romântico, incluindo “O que eu faço agora?”, “Refém”, “Diferentão” e “Péssimo Negócio”.

Leia também

• BBB 26: Babu conversa com Juliano Floss sobre o jogo; "Vou pular do barco"

• BBB 26: Cowboy e Breno revisitam fala sobre família após discussão com Ana Paula

• Enquete BBB 26: parcial atualizada revela disputa acirrada entre duas participantes

Em declaração sobre a participação, o cantor destacou a expectativa pelo momento de descontração vivido pelos confinados.

“Eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, cantar em uma festa do BBB! Sei o quanto esse momento é esperado por quem está lá dentro. É uma pausa no jogo, uma chance de extravasar e esquecer um pouco da pressão. Então estou preparando um show exclusivo, com muita energia e muito pagode, para agitar a casa inteira. Espero que seja uma noite inesquecível para eles e para quem estiver assistindo também!”, diz Dilsinho.

Como será a festa
A produção do evento aposta em ambientação com painéis de LED e atividades interativas. Entre as atrações, os participantes poderão brincar em jogos como pinball e basquete e registrar a festa em uma câmera com efeito slow motion.

Uma roleta permitirá liberar surpresas ao longo da noite, como distribuição de sorvete, fotos em câmera instantânea e a escolha de faixas para o DJ.

O visual também faz parte da proposta da festa, com figurinos sofisticados e de estética glamourosa para completar a experiência dentro da casa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter