reality show "BBB 26": dinâmica do Quarto Branco já está acontecendo e vai colocar mais dois na casa Dinâmica dará nova chance aos participantes que não conseguiram uma vaga nas Casas de Vidro

A temida dinâmica do Quarto Branco está de volta no BBB 26. Durante a estreia do programa nesta segunda, 12, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o desafio vai dar uma nova chance aos participantes que não conseguiram uma vaga nas Casas de Vidro.

Ao todo, nove participantes encaram o Quarto Branco: Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste. Os últimos dois que resistirem no quarto vão poder entrar na casa mais vigiada do Brasil.

O que é o Quarto Branco?

Um quarto com as paredes, o chão e o teto pintados de branco; uma roupa branca vestida pelos participantes; um único botão vermelho ao centro; desafios que aumentam a cada dia. A dinâmica do Quarto Branco é relativamente simples, mas complexa para quem a enfrenta.

A última vez que o desafio esteve no reality foi no BBB 20. Em 2009, a dinâmica apareceu pela primeira vez no programa.

Um dos brothers que enfrentaram a estreia do desafio, Leonardo Jancu, não aguentou o confinamento e pediu para sair do programa À época, além de críticas, a Globo enfrentou uma apuração do Ministério Público, que avaliou se houve prática de tortura por conta do cômodo, após ter recebido cinco denúncias ligadas ao fato.

