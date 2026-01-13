Ter, 13 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça13/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
reality show

"BBB 26": dinâmica do Quarto Branco já está acontecendo e vai colocar mais dois na casa

Dinâmica dará nova chance aos participantes que não conseguiram uma vaga nas Casas de Vidro

Reportar Erro
"BBB 26": dinâmica do Quarto Branco já está acontecendo e vai colocar mais dois na casa"BBB 26": dinâmica do Quarto Branco já está acontecendo e vai colocar mais dois na casa - Foto: Reprodução/Globoplay

A temida dinâmica do Quarto Branco está de volta no BBB 26. Durante a estreia do programa nesta segunda, 12, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o desafio vai dar uma nova chance aos participantes que não conseguiram uma vaga nas Casas de Vidro.

Ao todo, nove participantes encaram o Quarto Branco: Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste. Os últimos dois que resistirem no quarto vão poder entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Leia também

• "BBB 26" dobra o prêmio e atinge maior valor da história do reality; veja cifras

• BBB 26: o temido quarto branco volta na estreia da 26ª edição

• Começou o Big Brother Brasil: conheça os participantes que vão integrar esta 26ª edição

O que é o Quarto Branco?
Um quarto com as paredes, o chão e o teto pintados de branco; uma roupa branca vestida pelos participantes; um único botão vermelho ao centro; desafios que aumentam a cada dia. A dinâmica do Quarto Branco é relativamente simples, mas complexa para quem a enfrenta.

A última vez que o desafio esteve no reality foi no BBB 20. Em 2009, a dinâmica apareceu pela primeira vez no programa.

Um dos brothers que enfrentaram a estreia do desafio, Leonardo Jancu, não aguentou o confinamento e pediu para sair do programa À época, além de críticas, a Globo enfrentou uma apuração do Ministério Público, que avaliou se houve prática de tortura por conta do cômodo, após ter recebido cinco denúncias ligadas ao fato.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter