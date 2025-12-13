Sáb, 13 de Dezembro

BBB 26

Casa de Vidro no Nordeste: saiba qual a cidade anunciada

Brasília, no Centro-Oeste e São Caetano do Sul, no Sudeste, também vão receber o espaço

BBB 26 divulga mais uma cidade que terá 'Casa de Vidro' - Foto: Reprodução/Instagram

Foi anunciada neste sábado (13) mais uma das cidades que terão uma ‘Casa de Vidro’ do BBB 26: Salvador.

Salvador, na Bahia, vai representar a Região Nordeste e se soma a Brasília, no Distrito Federal (Centro-Oeste), e a São Caetano do Sul, em São Paulo (Sudeste).

A produção confirmou que o espaço será criado em cinco cidades. Ainda falta divulgar as escolhidas da região Norte e Sul do Brasil. Ao todo, serão 20 participantes nas Casas de Vidro - cada uma com dois homens e duas mulheres.

O público escolherá, via votação, um homem e uma mulher de cada uma delas para participar do elenco final de participantes do BBB 26.

O reality show tem estreia prevista para 12 de janeiro, daqui a cerca de um mês. A produção ainda faz mistério sobre diversos detalhes do programa, mas já revelou informações importantes.

A Casa de Vidro já foi utilizada em diversas edições do Big Brother Brasil. A primeira delas ocorreu em 2009.

Cidades confirmadas com Casa de Vidro do BBB 26:

