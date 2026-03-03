Ter, 03 de Março

BBB 26: Ed Gama chama Jonas de ''quinta série'' e gera revolta nas redes; entenda a polêmica

Para uma parte dos fãs, o apresentador errou ao usar de forma espontânea uma provocação da veterana contra seus rivais

Apresentador Ed Gama se referiu ao veterano Jonas Sulzbach como "quinta série" durante açãoApresentador Ed Gama se referiu ao veterano Jonas Sulzbach como "quinta série" durante ação - Foto: Reprodução/Globoplay

Durante uma ação de um patrocinador do Big Brother Brasil 26 na manhã desta terça-feira, 3, o comediante e apresentador Ed Gama se referiu ao veterano Jonas Sulzbach como "quinta série", apelido dado ao participante por sua rival Ana Paula Renault.

O momento gerou risadas dentro da casa mais vigiada do Brasil, em especial de Ana Paula e Milena, mas se tornou o centro de um acalorado debate nas redes sociais dos fãs de reality show. Para uma parte deles, o apresentador errou ao usar de forma espontânea uma provocação da veterana contra seus rivais, demonstrando um suposto favoritismo à jogadora.

Veja o momento:

"É plausível que uma pessoa que trabalhe no programa se refira a um participante com um apelido dado por uma adversária? Isso aqui é o cúmulo do ABSURDO. É escancarar o favorecimento. RIDÍCULO!", escreveu um usuário no X, o antigo Twitter.

"É o Tadeu chamando a Milena de 'Tia Milena'. Ed Gama chamando o Jonas de 'quinta série'. É a produção mudando dinâmica no meio da votação. Mas não tem manipulação não, deve ser coisa da nossa cabeça. Programa ridículo", respondeu outro internauta.

O apelido "quinta série" surgiu ainda nas primeiras semanas do programa, conforme Ana Paula e Jonas passaram a se estranhar na casa. Para falar que o veterano era infantil, a ex-BBB passou a chamá-lo pelo apelido. Essa tem sido uma constante da veterana, que já distribuiu apelidos como "Coordenadora de Resort", "Humberto" e "Uni-duni-tê" para seus rivais.

Nas redes sociais de Ana Paula, a fala de Ed Gama foi celebrada. "Ela fez história!", escreveu o perfil oficial da veterana no X. "Amo que todos os apelidos que ele está usando nos participantes saíram dela", comemorou uma usuária. Para os fãs da ex-BBB, o ocorrido só mostra que a veterana é a protagonista da atual edição.

O movimento vem na esteira de uma mudança para lá de polêmica no Paredão Falso. No programa ao vivo desta segunda-feira, 2, a Globo anunciou uma nova regra à dinâmica - o participante mais votado pelo público para deixar a casa poderá escolher outro brother ou sister para acompanhá-lo no espaço reservado.

A alteração provocou reação imediata nas redes sociais. Parte do público apontou que a mudança não havia sido mencionada quando o Paredão falso foi anunciado e questionou o impacto da decisão no andamento do jogo. Internautas também levantaram suspeitas de favorecimento a participantes específicos, incluindo Ana Paula.

