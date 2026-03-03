A- A+

BBB 26: Ed Gama chama Jonas de ''quinta série'' e gera revolta nas redes; entenda a polêmica Para uma parte dos fãs, o apresentador errou ao usar de forma espontânea uma provocação da veterana contra seus rivais

Durante uma ação de um patrocinador do Big Brother Brasil 26 na manhã desta terça-feira, 3, o comediante e apresentador Ed Gama se referiu ao veterano Jonas Sulzbach como "quinta série", apelido dado ao participante por sua rival Ana Paula Renault.

O momento gerou risadas dentro da casa mais vigiada do Brasil, em especial de Ana Paula e Milena, mas se tornou o centro de um acalorado debate nas redes sociais dos fãs de reality show. Para uma parte deles, o apresentador errou ao usar de forma espontânea uma provocação da veterana contra seus rivais, demonstrando um suposto favoritismo à jogadora.



"É plausível que uma pessoa que trabalhe no programa se refira a um participante com um apelido dado por uma adversária? Isso aqui é o cúmulo do ABSURDO. É escancarar o favorecimento. RIDÍCULO!", escreveu um usuário no X, o antigo Twitter.

"É o Tadeu chamando a Milena de 'Tia Milena'. Ed Gama chamando o Jonas de 'quinta série'. É a produção mudando dinâmica no meio da votação. Mas não tem manipulação não, deve ser coisa da nossa cabeça. Programa ridículo", respondeu outro internauta.

O apelido "quinta série" surgiu ainda nas primeiras semanas do programa, conforme Ana Paula e Jonas passaram a se estranhar na casa. Para falar que o veterano era infantil, a ex-BBB passou a chamá-lo pelo apelido. Essa tem sido uma constante da veterana, que já distribuiu apelidos como "Coordenadora de Resort", "Humberto" e "Uni-duni-tê" para seus rivais.

Nas redes sociais de Ana Paula, a fala de Ed Gama foi celebrada. "Ela fez história!", escreveu o perfil oficial da veterana no X. "Amo que todos os apelidos que ele está usando nos participantes saíram dela", comemorou uma usuária. Para os fãs da ex-BBB, o ocorrido só mostra que a veterana é a protagonista da atual edição.

O movimento vem na esteira de uma mudança para lá de polêmica no Paredão Falso. No programa ao vivo desta segunda-feira, 2, a Globo anunciou uma nova regra à dinâmica - o participante mais votado pelo público para deixar a casa poderá escolher outro brother ou sister para acompanhá-lo no espaço reservado.

A alteração provocou reação imediata nas redes sociais. Parte do público apontou que a mudança não havia sido mencionada quando o Paredão falso foi anunciado e questionou o impacto da decisão no andamento do jogo. Internautas também levantaram suspeitas de favorecimento a participantes específicos, incluindo Ana Paula.

