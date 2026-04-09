Qui, 09 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reencontro

BBB 26: Edilson Capetinha cumpre promessa e apresenta Cowboy a Vampeta

Marcelo Ramos, ex-atacante do Santa Cruz também esteve presente

Reportar Erro
Edilson Capetinha apresenta Alberto Cowboy para VampetaEdilson Capetinha apresenta Alberto Cowboy para Vampeta - Foto: Reprodução

Promessa é dívida e Edilson Capetinha sabe muito bem disso. Na madrugada desta quinta-feira (09), o ex-jogador cumpriu com a palavra e apresentou ao colega de BBB 26, Alberto Cowboy, o também pentacampeão do mundo e ídolo do Corinthians, o baiano Vampeta. 

Leia também

• Botão misterioso aparece no BBB 26, saiba quem apertou e qual é a consequência

• Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado

• BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

Em um ambiente descontraído, Alberto pôde conhecer mais outro ídolo da equipe corinthiana. Mas tudo isso só foi possível pela falha geral no controle de tráfego aéreo, o que deu mais algumas horas no solo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Edilson Capetinha (@edilsonjogador)

Depois do abraço emocionante, a galera seguiu para curtir uma boa música sertaneja e colocar o papo em dia, reforçando a amizade e a promessa cumprida: “Promessa é dívida! Eu prometi que ia trazer ele do BBB pra tomar uma com meu irmão”, disse o capetinha. 

A noite ainda teve a presença de Marcelo Ramos, ex-atacante do Santa Cruz, além de muita resenha de futebol e histórias de campo.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter