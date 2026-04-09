BBB 26: Edilson Capetinha cumpre promessa e apresenta Cowboy a Vampeta

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Promessa é dívida e Edilson Capetinha sabe muito bem disso. Na madrugada desta quinta-feira (09), o ex-jogador cumpriu com a palavra e apresentou ao colega de BBB 26, Alberto Cowboy, o também pentacampeão do mundo e ídolo do Corinthians, o baiano Vampeta.

Em um ambiente descontraído, Alberto pôde conhecer mais outro ídolo da equipe corinthiana. Mas tudo isso só foi possível pela falha geral no controle de tráfego aéreo, o que deu mais algumas horas no solo.

Depois do abraço emocionante, a galera seguiu para curtir uma boa música sertaneja e colocar o papo em dia, reforçando a amizade e a promessa cumprida: “Promessa é dívida! Eu prometi que ia trazer ele do BBB pra tomar uma com meu irmão”, disse o capetinha.

A noite ainda teve a presença de Marcelo Ramos, ex-atacante do Santa Cruz, além de muita resenha de futebol e histórias de campo.



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