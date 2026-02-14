Sáb, 14 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Edilson Capetinha é expulso após agredir Leandro Boneco

Tadeu Schmidt deverá detalhar o caso no programa ao vivo deste sábado (14)

Reportar Erro
Edilson Capetinha é expulso do reality showEdilson Capetinha é expulso do reality show - Foto: Manoela Mello/Globo

Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26, neste sábado (14). A confirmação foi feita pela produção do reality show da TV Globo.

"Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa", disse a emissora, acrescentando que mais informações serão apresentadas no programa à noite por Tadeu Schmidt.

Leia também

• BBB 26: Leandro Boneco acusa Edilson Capetinha de agressão após discussão na madrugada

• Jonas Sulzbach é o novo líder do BBB 26 depois da Prova de Resistência

• Bloco do Paredão: confira a nova dinâmica do BBB 26

Reportar Erro

Veja também

Newsletter