BBB 26: Edilson Capetinha é expulso após agredir Leandro Boneco

Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26, neste sábado (14). A confirmação foi feita pela produção do reality show da TV Globo.

"Após análise das imagens do participante com Leandro, constatou-se que Edilson ultrapassou os limites e descumpriu as regras do programa", disse a emissora, acrescentando que mais informações serão apresentadas no programa à noite por Tadeu Schmidt.