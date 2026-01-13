BBB 26: Edilson se emociona após relato pessoal e recebe apoio de Alberto Cowboy; veja
Ex-jogador chorou no quarto durante a tarde desta terça-feira e foi incentivado pelo colega de confinamento a valorizar sua trajetória
A tarde desta terça (13) foi marcada por emoção no BBB 26. Depois de compartilhar detalhes de sua trajetória de vida com os demais participantes, Edilson não conteve as lágrimas no Quarto Sonhos de Amor e chorou na cama.
Abalado, o pentacampeão de futebol recebeu o apoio de Alberto Cowboy, integrante dos Veteranos, que tentou confortá-lo e reforçou a importância de sua história.
O empresário destacou que o público está tendo a oportunidade de conhecer um lado até então pouco exposto do ex-atleta e o incentivou a não se deixar abalar.
"Não se deixe abater. Sua história é linda. Não tem mancha. Não se sinta assim. Todo mundo está conhecendo um Edilson que ninguém conhecia. É isso que você precisa passar para o público", disse Alberto.
Após a conversa e as palavras de incentivo, Edilson se recompôs, deixou o quarto e seguiu para a sala da casa, onde passou a acompanhar os relatos dos outros confinados.