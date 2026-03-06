A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 26: eliminação de Jordana e Marciele na Prova do Líder gera pedidos de revisão nas redes Internautas passaram a pedir a revisão do resultado após a dupla ser desclassificada durante a dinâmica de resistência

A eliminação de Jordana Morais e Marciele Albuquerque da prova do Líder do BBB 26 gerou questionamentos nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (6).

Internautas passaram a pedir a revisão do resultado após a dupla ser desclassificada durante a dinâmica de resistência. Procurada pelo Estadão, a Globo ainda não se manifestou sobre a revisão da prova.

As duas foram a quinta dupla a deixar a disputa, depois de permanecer mais de sete horas. Durante a 12ª rodada, a produção anunciou a eliminação por meio do sistema de voz: "Atenção, dupla sete eliminada por mexer na bola."

A decisão surpreendeu as participantes e rapidamente repercutiu entre espectadores nas redes sociais. "Ele [instrutor da prova] falou que podia [mexer na bola]. Eu não entendi. A gente perguntou', afirmou Jordana. "Eu também não', completou Marciele

Repercussão nas redes

Após a eliminação, internautas passaram a compartilhar um vídeo sobre as orientações da dinâmica que afirma que seria permitido mexer na bolinha durante o tempo de troca de posições.

A gravação passou a circular nas redes sociais e alimentou pedidos para que a produção do reality revisasse a decisão tomada durante a prova.

