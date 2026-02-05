A- A+

BBB BBB 26: Eliminado, Brigido planeja casamento e revela qual sister pode ser madrinha Participante foi eliminado na última terça-feira com mais de 77% dos votos

Após sua eliminação do BBB 26, Brigido comentou que planeja casar-se com sua namorada, Adriane Façanha. O ex-participante ainda revelou qual sister quer convidar para ser madrinha.

Em entrevista ao gshow, Brigido relembrou como passou seus dias anteriores à entrada na casa ao lado da parceira: "A gente viveu os últimos dias antes de ir para casa como se fosse um momento a dois, para a gente se conectar e tudo mais".

Namorando há seis meses, o ex-brother comentou no Café Com Eliminado, de Ana Maria Braga, sobre os planos matrimoniais. Além disso, o casal tem o desejo de ter filhos em breve: "O plano de casar este ano e, se der certo, também engravidar este ano está de pé".

Ex-BBBs no casamento

Brigido ainda disse que deve convidar alguns dos brothers e sisters com quem conviveu. Porém, não são todos que marcarão presença na data especial: "Aqueles que a gente sentir abertura, que sentiu conexão na casa e que fizer sentido levar para a vida como amigo ou só como colega de BBB", explicou.

O ex-participante já até comentou aqueles que com certeza estarão na lista. Paulo Augusto, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Jordana são os convidados especiais para o casamento de Brigido.

Além disso, ele ainda revelou quem pensa em chamar para ser madrinha: "Eu tive uma conexão muito legal com a Sarah, porque ela também está nesse processo de casar. Ela está ali com um relacionamento muito legal e eu também estou. A gente trocou várias figurinhas de como é o nosso relacionamento. Talvez ali, quando a gente e todo mundo se encontrar, os casais, pode ser que role o convite para a Sarah".



