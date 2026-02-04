A- A+

reality show BBB 26: Eliminado, Matheus admite ter errado no jogo e alfineta Ana Paula O bancário reconhece que errou e que precisa seguir com sua vida. Ele diz ainda ter avaliado sua estratégia de jogo, mas que não recua na sua análise

Matheus Moreira, o segundo eliminado do BBB 26 fez um longo pronunciamento em sua rede social falando sobre sua participação no reality. "Não é nota de esclarecimento. É assumir erro, explicar intenção e seguir em frente. Errei em falas, reconheço. As palavras têm impacto e a responsabilidade é minha", diz ele na legenda.

O bancário reconhece que errou e que precisa seguir com sua vida. Ele diz ainda ter avaliado sua estratégia de jogo, mas que não recua na sua análise. "Foi um jogo muito sincero, muito autêntico, de certa maneira, porque não fui uma planta e não fui no efeito manada. Tive meu raciocínio de jogo e errei em usar certas palavras, porém não posso desmerecer essa história, a história da minha vida", admitiu.

Sobre seu embate com Ana Paula Renault, sem citar nomes, Matheus admitiu que teve sim um alvo para atacar, mas aproveitou para falar sobre letramento racial e fazer comparações. "Por mais que ela seja muito engajada na causa, por mais que ela seja muito bem-relacionada na causa, ela continua sendo uma mulher branca", disse. O ex-brother continua dizendo que por mais que Ana Paula não o represente, "está tudo bem se sentir representado por ela".

Ele continua dizendo que o que não pode, são os defensores da causa o atacarem esquecendo de quem ele é. "Vocês que lutam pela causa, vocês estão me atacando - esquecendo que eu sou um cara preto - pra defender uma pessoa branca de estimação de vocês, isso me soa um pouco contraditório, acho que isso a gente pode refletir um pouco".

"E soa muito como na época da princesa Isabel, uma pessoa vista como salvadora da pátria, mas como se não houvesse abolicionistas também envolvidos na causa. Então faço essa analogia e fica a cargo de vocês entenderem, compreenderem, interpretar da maneira de vocês", continuou.

Milena

Sobre o seu embate com Milena, Matheus admitiu que ficou triste por tê-la atacado. "Realmente era uma pessoa muito difícil de convivência - eu também sou. Mas não é porque ela é complicada que ela merece ataques. Em nenhum momento eu quis atacar a honra dela", admitiu. "Eu não soube acolher ela e acabei sendo infeliz nas minhas falas".

Próximos planos

Matheus disse que pretende voltar para Porto Alegre e disse estar aberto para novos trabalhos.

"Minha ideia não era ser um cara influencer, um blogueiro, mas minha vida está se destinando um pouco para isso", disse. "Então peço e deixo aberto para quem entende do negócio, de uma forma singela mesmo, quem quiser me ajudar, quem quiser entrar em contato comigo tanto para parceria quanto pra algum conselho, estou aberto pra caramba pra esse assunto", frisou.

"Cabe a nós reconhecer, melhorar e evoluir como ser humano. Eu sou um cara que preciso estudar mais, preciso entender mais sobre as pautas que eu quero falar", reconheceu.



Veja também