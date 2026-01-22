A- A+

BBB BBB 26: em prova de bastante equilíbrio, Babu conquista liderança Essa é a primeira vez, nas duas edições que participou, que o carioca conquista a liderança

Babu é o líder da semana no Big Brother Brasil 2026. Em uma prova que necessitava de uma pitada de sorte e muita noção de equilíbrio, o carioca venceu dois duelos diretos para se converter no segundo líder da edição, nesta quinta-feira (22).

Os quatro participantes da prova do líder foram definidos algumas horas antes. Em um misto de sorte e noção de equilíbrio, Juliano, Marcelo, Babu e Sarah foram os nomes que tiveram avançaram.

Antes da prova começar, dois duelos semifinais foram sorteados: Juliano contra Sarah e Marcelo diante de Babu.

A dinâmica permaneceu praticamente a mesma: buscar equilibrar a balança no menor tempo possível.

No primeiro duelo, Juliano utilizou de muita agilidade para acumular mais caixas, ao tempo que ia buscando alinhar o equilíbrio. A estratégia do catarinense funcionou, completando primeiro a prova e eliminando a sister.

O embate entre Marcelo e Babu foi de estratégias muito parecidas, mas apenas o carioca conseguiu achar o equilíbrio perfeito e avançou à finalíssima.

A grande decisão tinha uma pequena diferença: os candidatos precisavam mexer nos dois lados da gangorra e tinham um número mínimo de caixas para colocarem.

Assumindo uma estratégia de ir testando as combinações em um exercício de observação, Babu encontro o resultado da equação da prova primeiro e conquistou a vitória.

Na prova do anjo, nesta sexta-feira (23), quem vencer terá a autoimunização. No mesmo dia terá a dinâmica das caixas-surpresa e dessa vez alguém sairá emparedado.



Veja também