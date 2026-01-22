BBB 26: em prova de bastante equilíbrio, Babu conquista liderança
Essa é a primeira vez, nas duas edições que participou, que o carioca conquista a liderança
Babu é o líder da semana no Big Brother Brasil 2026. Em uma prova que necessitava de uma pitada de sorte e muita noção de equilíbrio, o carioca venceu dois duelos diretos para se converter no segundo líder da edição, nesta quinta-feira (22).
Leia também
• BBB 26: definidos os quatro participantes da prova do líder desta quinta-feira (22); confira
• Primeira festa do líder do BBB 26 tem Ana Paula Renault no centro das conversas
• De volta ao universo do "BBB", Aline Patriarca estreia no time de apresentadores do "Mesacast BBB"
Os quatro participantes da prova do líder foram definidos algumas horas antes. Em um misto de sorte e noção de equilíbrio, Juliano, Marcelo, Babu e Sarah foram os nomes que tiveram avançaram.
Antes da prova começar, dois duelos semifinais foram sorteados: Juliano contra Sarah e Marcelo diante de Babu.
A dinâmica permaneceu praticamente a mesma: buscar equilibrar a balança no menor tempo possível.
No primeiro duelo, Juliano utilizou de muita agilidade para acumular mais caixas, ao tempo que ia buscando alinhar o equilíbrio. A estratégia do catarinense funcionou, completando primeiro a prova e eliminando a sister.
O embate entre Marcelo e Babu foi de estratégias muito parecidas, mas apenas o carioca conseguiu achar o equilíbrio perfeito e avançou à finalíssima.
A grande decisão tinha uma pequena diferença: os candidatos precisavam mexer nos dois lados da gangorra e tinham um número mínimo de caixas para colocarem.
Assumindo uma estratégia de ir testando as combinações em um exercício de observação, Babu encontro o resultado da equação da prova primeiro e conquistou a vitória.
Na prova do anjo, nesta sexta-feira (23), quem vencer terá a autoimunização. No mesmo dia terá a dinâmica das caixas-surpresa e dessa vez alguém sairá emparedado.