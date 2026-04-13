A- A+

TELEVISÃO BBB 26: enquete atualizada mostra quem sai neste paredão entre Ana Paula, Gabriela e Juliano Nesta terça-feira (14), um brother ou sister vai deixar a casa mais vigiada do Brasil

Num paredão que vai dar ao participante a chance de estar no Top 5 deste BBB 26, a disputa está entre Ana Paula, Gabriela e Juliano. Quem é o favorito do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil? O monitoramento de enquetes em sites acompanhados pelo Globo mostra quem deve estar fora do jogo depois do resultado do paredão, nesta terça-feira (14)

Em enquete do UOL, Gabriela está liderando a rejeição e saindo do programa, com 54,66%, seguida por Juliano com 31,91% e Ana Paula com 13,42%.



A parcial da coluna Play, do Globo, vai na mesma linha, com saída de Gabriela com 80,52%, e na sequência vêm Juliano, com 19,48%, e Ana Paula ainda não havia levado nenhum voto. Na votação em enquete do jornal Extra, o resultado vai também neste sentido: sai Gabriela, com 58,73%, com Juliano (22,22%) e Ana Paula (19,05%) na sequência.

Vale lembrar que esse tipo de enquete costuma refletir o chamado “voto de torcida”, já que não há limitação de participações por usuário. No formato oficial desta edição, o resultado final combina dois sistemas: o voto da torcida, com peso de 30%, e o voto único por CPF, que representa 70% da decisão.

Por isso, enquetes em redes sociais — que restringem a um voto por perfil — são vistas como um termômetro mais próximo do voto único. Em perfis em redes sociais como os de Central Reality, Gil do Vigor e Chico Barney, o resultado segue na mesma direção das enquetes em sites: quem sai é Gabriela, seguida de Juliano e Ana Paula.





Como foi formado o paredão

Jordana vai coroada a líder da semana, e indicou Ana Paula ao paredão. Pela votação da casa, a sister com mais votos foi Gabriela. Como Jordana vendeu a dinâmica do Sonho da Sorte, ela pôde escolher mais um participante para o paredão, e indicou Juliano. Assim, ficaram dois aliados (Ana Paula e Juliano) e Gabriela na berlinda da semana.

O resultado do paredão sai no programa na noite de terça-feira (14). E assim estará formado o Top 5 desta edição.

Como votar no paredão do BBB 26

Nesta edição, os pesos dos votos mudam: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos. A mudança é mais uma após a alteração no sistema de votação no BBB 24, quando passou a ser misto, e o público, a ter o direito a votar de duas formas diferentes: o “Voto da Torcida”, em que se pode votar quantas vezes quiser, e o “Voto Único”, por CPF, em que só se pode votar uma única vez por paredão.

A votação é aberta e o público começa a votar em quem quer eliminar até terça-feira (20), quando será anunciado o primeiro eliminado da edição. Para votar, é necessário que o usuário faça um cadastro simples e gratuito de conta Globo, através do site do gshow: gshow.globo.com. Com o cadastro concluído, ele precisa estar logado para ter acesso à votação. Usuário logado, ele acessa a página do BBB no site gshow.globo.com/realities/bbb e pode votar quantas vezes quiser pelo voto da torcida; e apenas uma vez pelo voto único, informando seu CPF.

Veja também