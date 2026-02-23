A- A+

BRIGA BBB 26: equipe de Cowboy se pronuncia sobre briga com Ana Paula e defende "desfecho justo" Discussão aconteceu durante a madrugada, após Alberto Cowboy afirmar que Milena entregou prova para Ana Paula

Após uma briga acalorada entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy na casa do Big Brother Brasil 26, na madrugada desta segunda-feira, 23, a equipe do veterano publicou um pronunciamento nas redes sociais.

Ana Paula e Cowboy tiveram uma série de discussões no BBB 26 após o brother dizer que Milena perdeu a Prova do Anjo propositalmente para beneficiar a amiga, que assim poderia receber uma mensagem do pai - Gerardo Renault, que estava doente pouco antes da jornalista entrar no reality.

Durante a madrugada, Ana Paula chegou a amassar um chapéu de Cowboy. "Fala do meu pai de novo, desgraçado! Você não sabe o que eu estou passando aqui. Eu quase não entro aqui por causa dele", disse a sister.

Nas redes sociais, a equipe de Cowboy defendeu que o participante não teria ofendido o familiar de Ana Paula. "A realidade dos fatos não se curva à conveniência de torcida. Alberto não falou mal do pai de ninguém, não atacou família, não desrespeitou ninguém. Ele citou um fato que todo mundo assistiu: Milena entregou a Prova do Anjo para Ana Paula, e isso foi declarado pela própria Milena", afirma a nota publicada no Instagram pela equipe.

O texto continua: "Ana Paula mexeu em um objeto pessoal de Alberto para atingi-lo. Aos gritos na porta, com agressividade explícita e até incentivo de Milena, sua aliada, o chapéu foi danificado. Mas quando Alberto se posiciona no debate, citando uma decisão de prova que foi pública e assumida, constrói-se rapidamente uma narrativa de vitimização".

O texto reforça que "em nenhum momento Alberto xingou o pai de Ana Paula, fez referências pessoais ofensivas ou disse algo que ultrapassasse os limites do debate no jogo" e volta a abordar a destruição do chapéu. "Quando há destruição de item pessoal, tentativa de atingir alguém indiretamente e um clima de confronto físico evidente, é relativizado; quando há uma frase objetiva sobre uma estratégia de jogo, transforma-se em ataque."

Em seguida, a equipe do veterano diz esperar que a produção do programa analise a briga e entregue um "desfecho justo" - defendendo, assim, uma punição para Ana Paula, sem citar expulsão diretamente. "Não nos cabe julgar, nesse momento, a atitude de outros participantes. Entendemos que a situação é grave e confiamos que a Globo, a produção do BBB e patrocinadores estão analisando a situação e em breve deverão se manifestar oficialmente", afirma um trecho.

