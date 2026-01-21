A- A+

reality show BBB 26: equipe de Gabriela critica comentário de Matheus sobre virgindade da sister Brother afirmou que ela não teria "mente aberta" e relacionou essa percepção à virgindade da participante

Uma conversa entre Matheus e Leandro Rocha dentro do BBB 26 colocou Gabriela Saporito no centro de uma repercussão fora da casa. Ao comentar sobre a sister, Matheus afirmou que ela não teria "mente aberta" e relacionou essa percepção à virgindade da participante.

"A mina é virgem. Não tem essa abertura de mundo. Para ela, é difícil se relacionar com um cara duro que nem a gente", disse Matheus durante o diálogo.

Com a circulação do trecho, a equipe de Gabriela se posicionou nas redes sociais da participante.

"A fala do Matheus sobre a Gabriela é revoltante. Dizer que ela não tem abertura de mundo por causa da vida íntima é baixo, machista e desonesto. Isso não é análise, é tentativa de diminuir uma mulher quando faltam argumentos", diz a nota.

Em outro trecho, a equipe afirma que "virgindade não define vivência, não mede maturidade" e reforça que a vida íntima não limita a forma como alguém enxerga o mundo ou se relaciona.

"Esse tipo de fala só escancara ignorância e falta de respeito. Em pleno BBB 26, ainda tem quem ache normal usar rótulo íntimo para desqualificar mulher. Vergonhoso", finaliza.



Veja também