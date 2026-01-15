A- A+

reality show BBB 26: estratégias, medo do paredão e especulações marcam a madrugada na casa Participantes discutiram alianças, possíveis indicações ao paredão e o impacto da divisão entre Vip e Xepa

A madrugada desta quinta-feira, 15, no BBB 26 foi de conversas estratégicas, análises de jogo e repercussões dos primeiros conflitos da edição.

Enquanto os participantes discutiam alianças, possíveis indicações ao paredão e o impacto da divisão entre Vip e Xepa, alguns episódios voltaram à tona, como a fama de vilão do novo líder, Alberto Cowboy, e o comportamento de Milena após a briga com Sol Vega. Veja o resumo da madrugada.

Cowboy lembra prova contra Alemão

Na volta para a casa, Alberto Cowboy e Jonas foram recebidos com alegria pelos brothers. Os participantes parabenizaram o veterano pela liderança.

Lembrando da prova de resistência que venceu no BBB 7 contra Diego Alemão, Cowboy compartilha sua estratégia e conta que se desligou do ambiente para pensar em outras coisas. "Comecei a pensar na minha mãe na minha casa, sentada assistindo televisão e torcendo pra mim."

Ainda lembrando do passado, o veterano conversa com Ana Paula sobre sua fama de vilão na edição de 2007, e diz que foi mal interpretado pelo público na época.

Estratégias do novo líder

Em conversa com Maxiane e Ana Paula, Breno conta que a divisão entre Vip e Xepa do novo líder vai ajudar a entender melhor as alianças da casa. No entanto, os brothers acreditam que Cowboy vai usar uma estratégia para não se comprometer.

Na cozinha, Cowboy chama a atenção de Juliano Floss pelo comportamento durante a prova de resistência. O veterano diz que o colega ficou dançando e não levou a competição a sério. O dançarino agradeceu a dica.

Juliano Floss se preocupa com primeiro paredão

Em conversa com Brigido, Floss garante que Ana Paula não será eliminada caso vá para o primeiro paredão da edição. "Pela história dela, o pessoal quer ver ela", opina Floss. Brigido discorda.

Ainda pensando na primeira berlinda, Juliano Floss desabafa com os confinados sobre sua participação no programa: ‘As pessoas podem achar que eu sou planta", diz o dançarino.

Pedro acha que é alvo dos 'Pipocas'

Na área externa com Pedro, Brigido aconselha o colega sobre o comportamento na casa e tranquiliza sobre a formação do paredão. "Não vai ser indicado pro paredão porque a gente da Casa de Vidro se fechou para não se votar", afirma.

Pedro acredita que ele é alvo direto dos Pipocas, grupo ao qual ele faz parte. "A Maxiane é a mais irritada comigo e eu não sei por quê".

Brigido acalma novamente o colega e garante que ele está ‘gigante’ para o público.

Briga de Milena e Sol Vega volta à tona

Depois da briga com Sol Vega, o comportamento de Milena na casa ainda é assunto entre os brothers. Para Babu Santana, a educadora infantil acredita que o embate na Casa de Vidro funcionou e quer repetir.

Solange Couto cita mantra pela manhã

Já na manhã desta quinta-feira, 15, Solange Couto foi uma das primeiras a acordar na casa e recitou sua oração na área externa "Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente".

