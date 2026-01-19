A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Ex-BBB Pedro chegou a Curitiba apresentando sinais de desorientação, diz família Informações divulgadas pelo portal Leo Dias apontam confusão mental intensa e possível surto

Após a saída de Pedro Henrique Espindola do Big Brother Brasil 26, que protagonizou uma cena de importunação sexual contra a participante Jordana, familiares relataram que o ex-brother enfrenta um quadro preocupante de saúde mental.

Segundo as informações publicadas pelo portal Leo Dias, Pedro desembarcou no aeroporto de Curitiba (PR) na manhã desta segunda (19), em estado de forte desorientação, com sinais compatíveis com um surto psicológico.

De acordo com um parente próximo, ouvido pelo portal Leo Dias sob condição de anonimato, Pedro demonstrava dificuldade de reconhecimento de pessoas próximas, apresentava falas desconexas e parecia completamente alheio à realidade.

Ainda conforme o relato, ele não identificou o próprio pai nem o irmão no momento do reencontro e acreditava estar em outro país, além de confundir acontecimentos recentes de sua vida pessoal.

A família informou que já iniciou os trâmites para uma possível internação em um local considerado seguro e adequado, com o objetivo de garantir acompanhamento médico e psicológico durante o processo de recuperação.

O mesmo familiar ressaltou que, embora Pedro sempre tenha sido uma pessoa agitada, nunca havia apresentado episódios de delírio dessa magnitude.

Relembre o caso

Pedro acionou o botão de desistência do BBB 26 neste domingo (18), após o episódio envolvendo Jordana, que foi importunada sexualmente pelo ambulante na despensa da casa do BBB.

Logo após apertar o botão, Pedro foi ao Confessionário, onde comentou o seu comportamento: “Eu tava faz dias já querendo me segurar”, afirmou, em fala exibida no programa ao vivo.

A situação também repercutiu fora da casa. Rayne Luiza, esposa de Pedro e grávida da primeira filha do casal, se manifestou publicamente, afirmando que as acusações a levaram a reavaliar o relacionamento.

Ela declarou que não pretende manter contato com o marido fora do programa e promoveu mudanças em suas redes sociais, apagando registros ao lado dele e retirando de sua bio referências à união conjugal .

Até o momento, não há informações oficiais sobre o local ou a data da eventual internação, mas familiares reforçam que a prioridade é a estabilização do quadro clínico do ex-participante.



