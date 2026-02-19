BBB 26: Festa do líder é marcada por farpas de Ana Paula e troca de quarto entre aliados
Do lado de fora, Milena enfrentou o desafio do Barrados no Baile, chorou e prometeu vingança
A festa do líder Jonas no BBB 26, com tema "boteco", foi marcada por tensão e troca de farpas dentro e fora da pista de dança. Ana Paula questionou o veto de Jonas a Milena, discutiu mais de uma vez com o líder e ainda provocou Maxiane sobre a eliminação de Marcelo.
Do lado de fora, Milena enfrentou o desafio do Barrados no Baile, chorou e prometeu vingança. Enquanto isso, a madrugada também teve racha entre aliados: Babu decidiu trocar de quarto e virou alvo de críticas do próprio grupo. Veja o resumo:
Começa a festa do líder Jonas
Pela segunda vez na liderança, Jonas escolheu o tema "boteco" para sua festa.
O brother recebeu um desenho do filho e se emocionou.
Ana Paula questiona veto em Milena
Ana Paula questionou os motivos usados por Jonas para vetar Milena da sua festa. "Eu acho uma falta de respeito vim falar e não concordar com a minha posição", rebateu Jonas.
Mais tarde, com seus aliados, Jonas reclamou da abordagem de Ana Paula.
Minutos depois, Ana Paula e Jonas voltam a discutir. O brother diz que achou as atitudes de Milena "uma idiotice tremenda".
Mais uma vez, Jonas reclamou com os amigos e prometeu vetar Ana Paula da festa em uma próxima oportunidade.
Ana Paula também levou a conversa aos seus aliados. "Eu sou mais ser a cobra venenosa, cruel, desumana, do que ser igual a esse tipo de gente."
Milena encara desafio do Barrados no Baile
Vetada de ir à festa por Jonas, Milena encarou o desafio do Barrados no Baile e seguiu a noite completando a frase "quero muito ir à festa do líder".
Ana Paula e Samira avaliam comportamento de Babu
Ana Paula falou com Samira que Babu acha que sabe de tudo no jogo por ser veterano.
A jornalista destacou a teimosia do ator e disse que ele tem o próprio grupo dentro do grupo.
Ana Paula ainda analisou como seria se afastar do brother e de Juliano Floss.
Babu e Solange avaliam Ana Paula
Babu pergunta a Solange se ela enxerga Chaiany em um grupo de amigos de Ana Paula. "Eu não vejo a chance da Tia Milena sentar em um restaurante junto", responde a atriz.
Ana Paula provoca Maxiane
Na festa, Ana Paula provocou Maxiane sobre a saída de Marcelo. A jornalista perguntou porque a pernambucana tirou o amigo da prova do líder e desejou que ele voltasse do Paredão. Maxiane não respondeu.
Com seus aliados, Maxiane compartilhou a cena e se orgulhou de ter ignorado as provocações de Ana Paula.
Em conversa com Breno, Ana Paula também conta como foi o momento com Maxiane e afirma que sabe o ponto fraco da sister.
Milena não cumpre o desafio
Após 5 horas escrevendo, Milena não cumpre o desafio do Barrados no Baile. "Milena, todos os acentos deveriam estar corretos. Desafio não concluído. Aguarde até o fim da festa", diz a produção.
A sister ficou triste com o resultado e chorou. "Pelo menos eu terminei, tá? Só por causa dos acentos... Malditos acentos. O que adiantou eu fazer isso tudo?"
Ao chegar em casa, a sister compartilhou como foi a dinâmica.
Milena prometeu se vingar de Jonas.
Babu muda de quarto
Babu decidiu levar suas coisas para o quarto Sonho do Grande Amor. O brother explicou que a decisão foi para " ter o direito de arrumar a minha própria cama".
Mais tarde, Milena perguntou a Ana Paula se ela brigou com o ator e a mineira negou.
Após a mudança, Ana Paula voltou a criticar a postura do brother Aí fica Babu, porque acha que é veterano e sabe todas as respostas do mundo, fica falando na cabeça. Eu não aguento escutar a voz mais".